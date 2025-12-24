為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

    2025/12/24 18:50 記者黃明堂／台東報導
    台東市正一大賣場貨物掉落。（記者黃明堂攝）

    台東市正一大賣場貨物掉落。（記者黃明堂攝）

    台東地區今天傍晚發生芮氏規模6.1地震，震央位於台東縣卑南鄉，深度僅11.9公里。卑南鄉最大震度「5弱」，強大搖晃讓在地人驚魂未定，紛紛說，「這是近年來感觸最深、搖得最猛的一次！」位於卑南鄉岩灣的台東監獄外部石牆裂開。

    地震發生時，震度最強的卑南鄉與台東市區災情陸續傳出。卑南鄉有超商貨架成排倒塌，大量商品、飲用水及液體罐頭碎裂噴濺在地，地面滿是紅褐色液體，一片狼藉。當地民宅也傳出零星物品墜落，更有佛堂傳出祖師與師父法相掉落受損的狀況。

    此外，台東部分地區的戶外建物也受波及。卑南鄉岩灣的台東監獄的石砌圍牆牆面石塊崩落、剝落地面，影響路邊紅線停車空間，顯示地震瞬間爆發力的驚人。

    地震發生當下，許多台東鄉親反應極為強烈。不少卑南鄉民說，地震初始不是左右搖晃，而是感覺「地板被從下面猛力撞擊」，隨後進入長時間的強烈旋轉與擺動。正值傍晚時刻，許多人衝到馬路上避難，驚呼：「搖到靈魂都要出竅了，根本站不住！」

    卑南鄉岩灣的台東監獄的石砌圍牆牆面石塊崩落。（記者劉人瑋攝）

    卑南鄉岩灣的台東監獄的石砌圍牆牆面石塊崩落。（記者劉人瑋攝）

    台東體中辦公室櫃子震倒。（台東體中提供）

    台東體中辦公室櫃子震倒。（台東體中提供）

    台東體中牆面石板震落。（台東體中提供）

    台東體中牆面石板震落。（台東體中提供）

