    首頁 > 政治

    中選會委員難產 11/3起將停擺 影響2026選務進程

    2025/10/25 05:30 記者李文馨／台北報導
    中選會6名委員任期至11月3日，但行政院至今仍未提出新任委員名單。（記者李文馨攝）

    中選會有六名委員任期十一月三日屆滿，行政院至今仍未提出新任委員名單送立法院行使同意權。依規定，中選會委員會最低法定開會人數為五人，若屆期未補足人事，十一月三日起將僅剩四名委員，委員會將停擺，進而影響二〇二六選務進程。

    中選會共有十名委員，主委李進勇、副主委陳朝建及委員陳恩民、許惠峰、王韻茹、許雅芬共六人任期將在十一月三日屆滿，其中李進勇、陳朝建、陳恩民與許惠峰已連任一次。依規定，行政院長應於委員任滿三個月前（八月三日）提名新任委員。

    中選會若屆期未補足人選，中選會委員僅剩四人，委員會將停擺，無法做成任何決議。對於委員提名進度，行政院長卓榮泰十四日在立法院答詢時致歉，並承諾會儘快作業，希望在十月下旬提出。

    據指出，由於藍白在國會佔多數，中選會委員列席立法院時常遭羞辱，導致願意被提名的人選寥寥無幾，「行政院目前確實找不太到人，詢問多位法政專家但都被婉拒」。

