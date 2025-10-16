為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    2026縣市長選舉》何欣純：三大感謝 做好準備 林國漳：承擔責任 全力以赴

    2025/10/16 05:30 記者蘇孟娟、歐素美、王峻祺／綜合報導
    民進黨選對會昨拍板，建議徵召立委何欣純出戰台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。（資料照）

    民進黨選對會昨拍板，建議徵召立委何欣純出戰台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。（資料照）

    民進黨選對會昨建議由中市立委何欣純參選明年台中市長、宜蘭縣信賴之友會理事長林國漳參選宜蘭縣長。何欣純說，尊重中央黨部的規劃與布局，她全力做好準備；林國漳也表示，他會全力以赴，承擔宜蘭未來願景的責任。

    何欣純也表達三個感謝，感謝總統賴清德多次到台中傾聽民眾意見、關心台中未來發展；她另感謝立委同事蔡其昌擔任中華職棒會長助攻台灣隊在世界十二強賽勇奪冠軍，讓台灣人走路都有風，總統借重他在中央協助國政，是台中之光、更是國家之幸。

    何欣純也說，她還要感謝台中市民頭家，給予她機會服務台中，是她無上的榮幸，若能有服務更多市民朋友的機會，她全力以赴。

    國民黨目前傳出可能代表出戰台中市長的人選包括立院副院長江啟臣與立委楊瓊瓔。楊瓊瓔對此表示，民進黨內部事「不多做評論」；江啟臣則沒有回應。

    明年的宜蘭縣長選舉，民進黨選對會建議徵召林國漳參選。林是執業律師，也在宜蘭大學、宜蘭社大授課；林國漳指出，原本打算一輩子從事律師與老師工作，不過，這一年多來，賴總統持續鼓勵與誠懇期勉，加上許多宜蘭民主前輩、鄉親勸進，讓他陷入長考。

    林國漳說，他雖非民進黨員，但長期認同民進黨的理念與本土價值，願意全力以赴、承擔宜蘭未來願景的責任，這是一份沉甸甸使命，將盡心盡力，與鄉親攜手為宜蘭努力。

    至於其他陣營的可能競逐人選，國民黨方面，宜蘭縣議長張勝德、不分區立委吳宗憲都被點名，民眾黨則有前立委陳琬惠數度表態參選，另無黨籍的代理縣長林茂盛民意呼聲也高。

