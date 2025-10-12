趙少康正告中國：勿介入國民黨主席選舉 中國官方不制止假消息影片 就是介選

「戰鬥藍」召集人趙少康（左）昨召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局不要介入。（記者塗建榮攝）

支持國民黨主席候選人郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康昨召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會，痛批這次國民黨主席選舉，網路出現大量來自中國很惡劣、低級的假消息影片，他向中國喊話「台灣自己的事情，不要來干涉、影響」，呼籲中國官方要出面制止，「否則就是縱容、介入」，也認為台灣的國安單位也應該查明是誰在背後搞這些事，所有的國民黨主席候選人都應該出面公開譴責。

對於中國介入的動機？趙少康指出，可能是要找一個能夠操控或聽話的國民黨主席人選，郝龍斌千不該、萬不該說「不舔共」，而且過去郝在「雙城論壇」一再呼籲正視中華民國存在，看在國台辦與中國眼裡，郝也許不是一個好的國民黨主席，但國民黨主席不應該站在自己國家的立場講話嗎？他強調，國民黨主張與對岸交往，但也不能太卑躬屈膝，必須維持黨格，郝龍斌恐怕因此得罪中國網友或中國某些人士。

有媒體提到，外界懷疑此事與另一位候選人鄭麗文有關，趙少康立刻說，他沒有提到鄭麗文，郝龍斌也沒說誰，只是發現這個現象，希望這不是六位候選人或其後面勢力所為。

若中國影響選舉 國民黨就完了

台灣與中華民國 也就跟著完了

趙少康說，最近網路上有各種假消息，判斷發動方來自中國，台灣也有，而且並非一個網紅個體戶可以獨立做到，不但圍剿郝龍斌，也罵他，背後應該是一個非常龐大的組織，花費大量的人力與物力所為。

他強調，如果國民黨主席選舉被中國影響，國民黨就完了，二〇二六、二〇二八選舉都不用想拿回政權，台灣與中華民國也就跟著完了。

