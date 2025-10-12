為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    趙少康正告中國：勿介入國民黨主席選舉 中國官方不制止假消息影片 就是介選

    2025/10/12 05:30 記者施曉光／台北報導
    「戰鬥藍」召集人趙少康（左）昨召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局不要介入。（記者塗建榮攝）

    「戰鬥藍」召集人趙少康（左）昨召開記者會，稱國民黨主席選舉是台灣內部的事，正告大陸當局不要介入。（記者塗建榮攝）

    支持國民黨主席候選人郝龍斌的「戰鬥藍」召集人趙少康昨召開「正告大陸當局，不要介入國民黨主席選舉」記者會，痛批這次國民黨主席選舉，網路出現大量來自中國很惡劣、低級的假消息影片，他向中國喊話「台灣自己的事情，不要來干涉、影響」，呼籲中國官方要出面制止，「否則就是縱容、介入」，也認為台灣的國安單位也應該查明是誰在背後搞這些事，所有的國民黨主席候選人都應該出面公開譴責。

    對於中國介入的動機？趙少康指出，可能是要找一個能夠操控或聽話的國民黨主席人選，郝龍斌千不該、萬不該說「不舔共」，而且過去郝在「雙城論壇」一再呼籲正視中華民國存在，看在國台辦與中國眼裡，郝也許不是一個好的國民黨主席，但國民黨主席不應該站在自己國家的立場講話嗎？他強調，國民黨主張與對岸交往，但也不能太卑躬屈膝，必須維持黨格，郝龍斌恐怕因此得罪中國網友或中國某些人士。

    有媒體提到，外界懷疑此事與另一位候選人鄭麗文有關，趙少康立刻說，他沒有提到鄭麗文，郝龍斌也沒說誰，只是發現這個現象，希望這不是六位候選人或其後面勢力所為。

    若中國影響選舉 國民黨就完了

    台灣與中華民國 也就跟著完了

    趙少康說，最近網路上有各種假消息，判斷發動方來自中國，台灣也有，而且並非一個網紅個體戶可以獨立做到，不但圍剿郝龍斌，也罵他，背後應該是一個非常龐大的組織，花費大量的人力與物力所為。

    他強調，如果國民黨主席選舉被中國影響，國民黨就完了，二〇二六、二〇二八選舉都不用想拿回政權，台灣與中華民國也就跟著完了。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播