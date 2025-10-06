學者評國民黨主席選舉》郝龍斌中間路線糊弄人民 鄭麗文最統

國民黨昨舉辦黨主席電視政見說明會，候選人卓伯源（左起）、鄭麗文、蔡志弘 、張亞中出席參加。（記者塗建榮攝）

美國智庫詹姆斯敦基金會近日發表分析報告，檢視鄭麗文、郝龍斌、羅智強三位國民黨主席候選人，直指三人均以九二共識作為兩岸政策核心。學者昨分析，這三人所提九二共識，都有「一個中國」概念，都把台灣當成中國一部分，對台灣相當不利。郝龍斌想走二〇〇八年馬執政的兩岸路線，講白是在「糊弄」台灣百姓，鄭麗文是三人之中，最統、最親中的，羅介於鄭與郝之間。

鄭、郝、羅所提九二共識 都有一中概念

熟稔中共統戰的官員表示，中國對台有一操作重點，要讓台灣的國防整軍備戰能力不足，讓在野黨以為透過九二共識、協商或簽署兩岸協議，就能達成兩岸和平，這些都是在騙！有些人可能會受到國民黨的影響，會想和中共妥協，以為用和平協議方式就能帶來台灣安寧，這些都是中共要的，亦即「不戰而屈人之兵」，從台灣內部瓦解台灣，都是中共統戰的最高指導原則。

台大政治系副教授陳世民昨受訪表示，審視鄭麗文過去言行，是三人裡面「最親中、最統的」，只講九二共識，不提中華民國。羅的部分，北京當局所論述的一中，從來不是中華民國，羅用「一中憲法」陳述中華民國，主要目的是在強調「台灣是中國一部分」、「台灣人就是中國人」概念。以羅過去言行檢視，羅智強也是一個統派。

陳世民指出，郝龍斌、羅智強、鄭麗文三人的兩岸政策比較起來，郝企圖走中間路線，鄭最偏中國，羅介於鄭與郝之間。

郝想延續馬的兩岸路線 先騙到票再說

對於郝龍斌主張「九二共識、一中各表」是過去兩岸對話的基礎與「通關密語」，陳分析，郝想延續馬英九執政那八年的兩岸路線，當年馬還願意強調「一中各表」。

陳世民批評，郝龍斌當年曾說「沒有各表、就沒有一中」，現在為了幫盧秀燕競選總統，出來選黨主席是走中間路線，相關論述不會太偏向中國。講白一點，中間路線就是把票先騙到再說，選舉時強調中華民國、各自表述，實際是承認台灣是中國一部分，走二〇〇八年的路線只是在「糊弄」台灣百姓。

「九二共識內涵只剩下一中！」陳世民說，不管是郝龍斌、鄭麗文、羅智強，或北京當局所講的九二共識，都有「一個中國」的概念，這些論述都隱含著台灣是中國一部分，或像習近平所說的「兩岸同屬一個中國」，全世界沒有國家會否認中國是指中華人民共和國，所以若台灣最大反對黨的黨主席認為台灣是中國一部分時，這對台灣非常危險。

