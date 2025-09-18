航太國防展登場 我大秀新飛彈、無人機艇即戰力

2025台北國際航太暨國防工業展今起在台北登場，國軍設立「無人載具」等四大展區，展現攸關我國不對稱戰力的無人技術進展，包括M1A2T戰車、中科院最新無人機勁蜂三型、四型等51項陸海空新武器裝備。（記者廖振輝攝）

2025/09/18 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕為期三天的「二○二五台北國際航太暨國防工業展（TADTE）」今起在台北南港展覽館登場，國軍應邀參展並設「無人載具」等四大展區，展現攸關我國不對稱戰力的無人技術進展，包括中科院最新無人機勁蜂三型、四型，以及和美國國防公司「安杜里爾工業」（Anduril Industries）合作的「低成本空射巡弋飛彈」等裝備皆首次在我國大眾前公開亮相。

台美合作「低成本空射巡弋飛彈」首度亮相

中科院說，此次與美商Anduril首次聯名陳展，主要聚焦在「水下自主無人多功能載具」、「銅斑蛇」、「低成本巡弋飛彈」三項新品。其中，水下部分有「Dive-LD」無人自主多功能載具，長近六公尺、寬僅一公尺出頭。

「銅斑蛇」自主式水雷則是在智慧型水雷的既有基礎上，結合該公司自主水下載具，目標以人工智慧為基礎，也具備魚雷的作戰特性，一機雙用。

低成本巡弋飛彈 18個月內建置台供鏈

「低成本巡弋飛彈」具備三種不同版本，包括最小型的梭魚一○○射程達一三七公里；梭魚二五○射程達三七○公里；梭魚五○○射程則可長達九二六公里不等。

中科院自研 勁蜂3型無人機可飽和攻擊

中科院自研的「勁蜂三型」攻擊無人機，是國內首款採用X型機翼設計，可垂直起降並具轉態飛行能力，機體以3D列印方式製造，亦可依需求裝載反裝甲彈頭或預成破片彈頭，不僅能對敵裝甲車輛實施高角度攻擊，亦可威脅登陸船艦，並可搭配勁蜂系列機群實施飽和攻擊，營造「地獄場景」。

勁蜂4型無人機 航程達1000公里

倍受矚目的「勁蜂四型」則是中科院以美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機為基礎改裝而成的長程攻擊型無人機，年底將送美國鑑測。其攻擊航程最遠可達一千公里，經加裝高性能彈頭與尋標導控系統後，能直接威脅中國境內重要軍事據點。

中科院長李世強預告，今天將與美、加等國合計六間廠商簽訂二份合約跟四份合作備忘錄，未來合作只會更多、更熱絡。他強調，與美商合作產製「低成本巡弋飛彈」可將成本壓低至六五○萬內，預計花十八個月在台建置供應鏈。

倍受矚目的「勁蜂四型」則是中科院以美商Kratos公司產製的MQM-178無人靶機為基礎改裝而成的長程攻擊型無人機，年底將送美國鑑測。（記者廖振輝攝）

