北院尚有21名證人未詰問 高院：柯交保難防勾串

高等法院昨撤銷台北地院對前台北市長柯文哲、台北市議員應曉薇的交保裁定。高院直指尚有廿一名證人未詰問，難以防免串證。圖為柯前日結束庭訊步出法庭。（資料照）

2025/09/13 05:30

〔記者張文川、劉詠韻、楊心慧／台北報導〕台北地院審理京華城收賄、圖利等案，上週五裁定前台北市長柯文哲七千萬元、國民黨台北市議員應曉薇三千萬元具保停押，台北地檢署抗告成功，高等法院昨裁定撤銷發回北院更裁，主要理由包括本案無論是北院已傳喚或尚未到庭詰問的證人、起訴書內臚列的證人、甚或偵查中傳喚的證人，都很繁多，北院有必要詳加界定柯、應二人禁止接觸的證人範圍；目前光是北院計畫傳喚的證人，就有廿一人尚未到庭，高院直指即使將證人限縮至這廿一人，也難以防免串證，撤銷發回並不意外。

依北院的審理計畫，這廿一名尚未詰問的證人，包括同案被告相互為證，九月下旬至十月七日詰問同案被告，包括：九月十六日眾望基金會董事長李文宗、廿三日前木可公關公司負責人李文娟、廿五日威京集團主席沈慶京、卅日應曉薇、十月二日北市前都發局長黃景茂、七日柯文哲作證。

請繼續往下閱讀...

十月九日至十一月四日，每週兩天密集傳訊證人，十月九日傳喚民眾黨財務長梁秀菊作證；十四日沈慶京的特別助理張嘉文、員工張家維、應曉薇助理連君蒲；十六日東森電視總裁張高祥、勤業眾信會計師范有偉、沈慶京友人徐文鑫三人作證。

十月廿一日台北市前副市長黃珊珊、採風公司負責人孫丁君、木可職員吳敏瑄作證；廿三日台開前董事長邱復生、民眾黨副秘書長許甫（其妻為民眾黨立院黨團主任陳智菡）、廿八日尼奧時樂公司負責人戴利玲、卅日同案被告即應曉薇的顧問吳順民作證；十一月四日木可公司員工何璦廷作證。

公益侵占罪、背信罪部分

北院未解釋何以無羈押必要

高院認為，依北院的審理計畫，尚有包含共同被告等廿一名證人尚未詰問，無從防免勾串；且北院對於禁止二人接觸、騷擾、恐嚇、探詢案情的對象，僅泛指「同案被告」、「證人」，有「範圍未明」的疑慮，有再予詳加界定以便柯、應明確知悉的必要，北院也未解釋何以公益侵占罪、背信罪就沒有羈押的必要性，故撤銷發回更裁。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法