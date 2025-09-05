傅崐萁率團訪日 古屋圭司：盼深化交流

國民黨立院黨團總召傅崐萁昨率二十六位立委訪問日本國會，與日華懇談會會長古屋圭司等議員舉行會談。（駐日特派員林翠儀攝）

2025/09/05 05:30

27名立委與日本國會議員座談 近年國民黨立委訪日最大團

〔駐日特派員林翠儀、記者劉宛琳／東京—台北連線報導〕國民黨立院黨團總召傅崐萁率領廿七位立委團昨訪問日本國會，並與日本跨黨派友台議員團體「日華議員懇談會」舉行會談，這是多年來國民黨立委訪日的最大團，尤其出發日是在中共大肆舉辦抗日戰爭勝利活動前夕，參加的立委除了去年四月傅崐萁訪中團的原班人馬之外，還多了十幾人。

請繼續往下閱讀...

傅：期盼台日緊密合作 因應美關稅戰

國民黨立委訪日團與日華懇議員昨於日本眾議院第一議員會館舉行會談，雙方就台灣加入由日本主導的跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP）及天然災害相互合作支援交換意見。傅感謝日華懇長期對台灣朝野政黨的支持，也期盼因應美國關稅貿易戰等挑戰，台日兩國能更緊密合作，持續深化友好關係。日華懇談會會長古屋圭司強調台海和平的穩定性，盼台日能深化交流，共享民主發展，確保台海和平。

日方出席者包括古屋圭司、幹事長手萩生田光一、事務局長木原稔等近廿名國會議員或代理。國民黨訪團則包括傅崐萁與黨團書記長羅智強、首席副書記長林沛祥等廿七人。駐日代表李逸洋也率領代表處人員陪同。會後，傅崐萁送給古屋圭司一幅墨寶「互愛」。

國民黨訪團中不乏在今年七、八月經過大罷免洗禮的立委。羅智強還在會中表示，原本打算若被罷免，計畫以一年時間從日本北海道，徒步到九州的鹿兒島。

傅崐萁在去年四月下旬立院第一會期中率領十七位立委訪問中國，會見中國全國政協主席王滬寧及國台辦主任宋濤，加深國民黨親共的印象，也成為部分立委遭民團提起罷免的理由。有意思的是，這次訪日團的廿七名成員中，有十四人也是訪中團的成員，訪日團出發時間安排在九月二日，剛好是中共舉辦抗日戰爭勝利紀念活動前夕。

中共此次大張旗鼓舉辦抗戰勝利八十週年紀念活動，邀請各國參加，由於活動內容充滿反日色彩，引發日本不滿，日本政府透過外交管道呼籲各國不要參加。傅崐萁此時率大型訪團訪日，並與日本國會議員進行交流，引發外界關注。傅崐萁辦公室發布的新聞稿則強調，「國民黨主席朱立倫全力支持推動台日交流」。

立法院長韓國瑜也預計本月廿五日至廿九日率跨黨派團前往日本，拜會參眾議員及參觀大阪世博。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法