    刺探法輪功情資 台商當共諜判1年2月定讞

    退役士官、台商薛楨純被控當共諜刺探法輪功資料涉國安法，一審被判一年二月徒刑，高等法院二審、更一審認定是調查官主動邀約示意，改判無罪；更二審再次逆轉，依國家安全法之刺探蒐集公務應秘密未遂罪，改判一年二月徒刑；最高法院駁回上訴定讞，薛楨純近期須入獄。（資料照）

    退役士官、台商薛楨純被控當共諜刺探法輪功資料涉國安法，一審被判一年二月徒刑，高等法院二審、更一審認定是調查官主動邀約示意，改判無罪；更二審再次逆轉，依國家安全法之刺探蒐集公務應秘密未遂罪，改判一年二月徒刑；最高法院駁回上訴定讞，薛楨純近期須入獄。（資料照）

    2025/08/23 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕退役士官、台商薛楨純被中國國安部吸收為共諜，向新北市調查處賴姓調查官打聽「法輪功」創辦人李洪志、李美歌父女的入出境紀錄，一審被判一年二月徒刑，高等法院二審、更一審認定是調查官主動邀約示意，改判無罪；更二審再次逆轉，依國家安全法之刺探蒐集公務應秘密未遂罪，改判一年二月徒刑；最高法院駁回上訴定讞，薛楨純近期須入獄。

    高院：薛男軍校畢業

    卻罔顧國家栽培照顧

    判決指出，薛男為中正預校畢業，二○○二年從陸軍飛彈指揮部士官退役，二○一四年赴中國投資經商，經友人介紹認識兩名中國國安部第四局官員「王總」、「小鄭」，二人要求他蒐集我國外交往來資訊、引薦認識的官員或民代。

    薛楨純二○一七年考取政治大學戰略研究所碩士在職專班，得悉賴姓同學是新北處調查官，隔年二、三月間趁聚餐時，向賴索取李洪志、李美歌的入出境紀錄，賴伺機錄音舉報，北檢依違反國安法起訴薛。薛辯稱是賴想布建他而主動邀約他，他才吹噓自己和王總二人的交往，「講幹話」而已。

    一審台北地院認為薛男偵查時交代與王總二人的認識經過，錄音中也明確告知王總二人的中國國安部第四局官員，顯非虛構，判刑一年二月。高等法院二審、更一審皆認定薛是被動應邀赴宴，且無從證明王總二人是否真為中國黨政軍人員，錄音中也未提及李洪志父女姓名，犯罪證據不足，改判無罪。

    高院更二審認定薛男為軍校畢業，更應知對國家忠誠的重要，卻罔顧國家栽培照顧，替中方刺探入出境資訊等公務秘密，危害社會安定，改認定有罪，維持一審的一年二月刑。最高法院駁回薛上訴定讞。

