北市議員陳怡君涉貪 一審判刑7年10月

台北市民進黨籍議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌利用親友充當人頭詐領議會助理補助費384萬餘元，並收受建商「顧問費」作為關說對價。（資料照）

台北市民進黨籍議員陳怡君與辦公室主任張惠霖，涉嫌利用親友充當人頭詐領議會助理補助費384萬餘元，並收受建商「顧問費」作為關說對價，士林地方法院於今下午3點宣判，法官依貪污治罪重判陳怡君應執行有期徒刑7年10月、褫奪公權5年；辦公室主任張惠霖則遭判處5年10月徒刑、褫奪公權4年。

起訴書指出，陳怡君自2019年起以4名親友人頭詐領助理費，5年間共得384萬餘元，款項部分用於繳房租與買股票，涉犯詐領及洗錢，另品嘉建設為加速「品嘉傳承」建案核准，自2023年8月起每月以顧問費名義匯款約3萬9千元行賄，總額70萬餘元。檢方認為，陳與張惠霖成為建商「門神」，透過關說、協調、現勘等方式對市府單位施壓，作為收賄對價。

自去年7月首度開庭起，陳怡君即承認全部犯行，供稱議員每月薪資約12萬元，但因選舉開銷沉重且身負貸款，每月需償還約6萬元。面對動輒15萬元的活動支出，她因財務缺口巨大，才動用人頭助理費及政黨補助金。

陳怡君指出，張惠霖工作繁重且曾墊付私人存款，因未聘請專業會計做帳才導致觸法；對於收賄之「對價關係」法律認知雖模糊，但仍表達誠摯悔意，願認罪負責。

針對檢方指控收受品嘉建設70萬餘元，陳怡君承認知情並同意張惠霖領取該筆費用，隨後協助品嘉建設辦理現場勘查，與北市府審核、施工單位聯繫以加速程序。對此，辯護律師主張該行為僅屬地方民代之「關心」，而非法律界定之「關說」。

辦公室主任張惠霖則供稱，她將個人存款、人頭助理薪資混同使用，並曾存入證券帳戶買賣股票，每月並領取品嘉建設高明義提供3萬9000元，負責與市府協調建案事宜，雖案件處理結果（如移樹等）有成有敗，但均表達願意全面認罪，請求法院從輕發落。

值得一提的是，法院去年9月原裁定延押陳怡君，不過高等法院撤銷延押，改裁100萬元、50萬元交保，並加上限制住居、出境出海與科技監控，成為高院首例的自為裁定交保；律界觀察，高院裁定意義已超越個案，打破「起訴後仍可援引串證之虞羈押」的慣行，見解凸顯司法對無罪推定的重新審視。

歷經數月審理，法官認定，陳怡君犯下2項「共同利用職務機會詐取財物罪」，分別判處有期徒刑3年10月及3年8月，均褫奪公權5年；另犯「共同不違背職務收受賄賂罪」，處有期徒刑3年10月，褫奪公權5年。最終法官裁定，陳怡君合併應執行有期徒刑7年10月，褫奪公權5年。

針對同案其他被告，法院考量其認罪態度，依共同犯詐取財物、洗錢及收賄罪，判處張惠霖應執行有期徒刑5年10月，褫奪公權4年；至於人頭助理群洪于涵、賀璽、張家蓉等3名親友，因未獲得實際犯罪財物，獲判1年10月至2年不等徒刑，均予以緩刑2年，並須向公庫支付5至8萬元。

品嘉建設董事長胡偉良則處1年徒刑、總經理高明義處徒刑6月、可易科罰金，兩人均褫奪公權3年。此外，陳怡君與張惠霖已繳回455萬4462元犯罪所得，法院已全數沒收。全案可再上訴。

