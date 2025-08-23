雄三飛彈等國防機密 賤賣中國 空軍上尉當共諜 判刑7年4月

空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，涉賤賣雄三機密給中國，台中地方法院依違背職務收賄罪判刑7年4月。（取自臉書）

2025/08/23 05:30

〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣退役空軍飛官史濬程被控違反「國家安全法」，吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將我國雄風三型飛彈等國防機密洩漏給中共，史收中共賄賂二一○萬元，再每次分給許三萬、五萬元不等報酬，且為時長達五年，最高法院已判處史二年二月徒刑確定；許展誠部分，台中地方法院依違背職務收賄罪判刑七年四月，褫奪公權五年，賄款廿二萬餘元沒收。

退役飛官吸收 許展誠洩軍機

台中地院判決指出，史濬程於二○○八年空軍四三九聯隊少校飛行官退伍後，二○一九年認識中國情治人員「子文」，史接受賄賂台幣二一○萬元，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠（廿九歲，羈押中），以線上遊戲術語當暗語，將國防機密文件交給史，史每次給許三萬至五萬元報酬，合計廿二萬六千元，史再把國防機密透過「微信」等管道交給「子文」。交付的資料，包括台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機掛載雄風三型反艦飛彈等國防機密。

時間長達5年 僅獲22萬餘元

台中地院認為，上述資料將使中共了解掌握我國軍事資訊，再加以分析運用，危害我國國家安全與利益，許觸犯國家安全法的「為大陸地區交付關於公務上應秘密之文書罪」、「貪污治罪條例」的違背職務收賄罪，從一重依違背職務收賄罪處斷。

台中地院強調，許坦承犯行且繳回賄款廿二萬於元，但他身為現役軍人，竟罔顧國家栽培、背叛國家，損及軍譽與民心士氣，犯行又長達五年，據此判刑七年四月，褫奪公權五年，犯罪所得沒收；可上訴。

