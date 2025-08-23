為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    雄三飛彈等國防機密 賤賣中國 空軍上尉當共諜 判刑7年4月

    空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，涉賤賣雄三機密給中國，台中地方法院依違背職務收賄罪判刑7年4月。（取自臉書）

    空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，涉賤賣雄三機密給中國，台中地方法院依違背職務收賄罪判刑7年4月。（取自臉書）

    2025/08/23 05:30

    〔記者張瑞楨／台中報導〕台灣退役空軍飛官史濬程被控違反「國家安全法」，吸收空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠，將我國雄風三型飛彈等國防機密洩漏給中共，史收中共賄賂二一○萬元，再每次分給許三萬、五萬元不等報酬，且為時長達五年，最高法院已判處史二年二月徒刑確定；許展誠部分，台中地方法院依違背職務收賄罪判刑七年四月，褫奪公權五年，賄款廿二萬餘元沒收。

    退役飛官吸收 許展誠洩軍機

    台中地院判決指出，史濬程於二○○八年空軍四三九聯隊少校飛行官退伍後，二○一九年認識中國情治人員「子文」，史接受賄賂台幣二一○萬元，吸收學弟、空軍戰術管制聯隊上尉管制官許展誠（廿九歲，羈押中），以線上遊戲術語當暗語，將國防機密文件交給史，史每次給許三萬至五萬元報酬，合計廿二萬六千元，史再把國防機密透過「微信」等管道交給「子文」。交付的資料，包括台灣應對中共戰機擾台的方案，經國號戰鬥機掛載雄風三型反艦飛彈等國防機密。

    時間長達5年 僅獲22萬餘元

    台中地院認為，上述資料將使中共了解掌握我國軍事資訊，再加以分析運用，危害我國國家安全與利益，許觸犯國家安全法的「為大陸地區交付關於公務上應秘密之文書罪」、「貪污治罪條例」的違背職務收賄罪，從一重依違背職務收賄罪處斷。

    台中地院強調，許坦承犯行且繳回賄款廿二萬於元，但他身為現役軍人，竟罔顧國家栽培、背叛國家，損及軍譽與民心士氣，犯行又長達五年，據此判刑七年四月，褫奪公權五年，犯罪所得沒收；可上訴。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播