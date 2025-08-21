為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    竹二罷免戰》罷團機車隊掃街 林思銘邀藍委助陣

    民進黨新竹縣黨部昨偕罷團出動「公民機車隊」深入巷弄催票。（記者黃美珠攝）

    民進黨新竹縣黨部昨偕罷團出動「公民機車隊」深入巷弄催票。（記者黃美珠攝）

    2025/08/21 05:30

    〔記者黃美珠、翁聿煌／綜合報導〕八二三大罷免倒數，新竹縣竹二「撕除惡銘」罷團志工昨天下午在民進黨新竹縣黨部支援下，發動「公民機車隊」深入竹北市區掃街進行巷戰。被罷免人、國民黨立委林思銘則在同黨立委羅智強陪同下，傍晚也出動車隊在竹東市區掃街，互別苗頭。

    民進黨立委范雲前晚也持續舉辦「新竹要光明：面對面說明會」，並有同黨立委林楚茵、沈伯洋等到場幫忙宣講。

    范雲說，林思銘被爆曾有三百多張違規交通罰單未繳，買房侵佔國有地，還涉及農會超貸，上週卻以審法案為由，連罷免說明會都不出席！實際上不管口頭質詢率或法案預算審查率，從公督盟的統計都是全院倒數。新竹人很認真努力、是「善罷」，但林思銘配不上新竹人，竹東值得更好的立委，呼籲新竹縣鄉親支持罷免林思銘。

    林思銘昨受訪強調，他恪遵法令絕沒有炒農地，民進黨卻繼續造謠抹黑，八二三以後該告的他一定會告。

    羅智強則說，民進黨發動這個大罷免充分顯現治國不會、抹黑一流。因為缺乏正當性，所以只能用謠言和抹黑做為大罷免的柴火。他相信八二三會像七二六一樣，台灣民眾會再狠狠敲醒大惡罷的執政黨。

    新店「拔羅波」 蘇巧慧偕罷團前進偏鄉

    至於罷免新北市立委羅明才的活動，則是前進選區的偏鄉地區，繼續爭取每一位可能支持者。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨天與罷團「拔羅波」組成「大文山來罷！」車隊掃街，前進坪林、石碇區，蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、鍾宏仁、陳永福和台北市議員趙怡翔共同呼籲每一位市民朋友，八二三出門投票、同意罷免。

    「拔羅波」發言人琪琪說，罷免不適任立委羅明才，新店區民眾才有更好的未來。

    國民黨立委林思銘（左）昨在同黨立委羅智強（右）陪同下車掃，與罷團互別苗頭。（記者黃美珠攝）

    國民黨立委林思銘（左）昨在同黨立委羅智強（右）陪同下車掃，與罷團互別苗頭。（記者黃美珠攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播