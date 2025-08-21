竹二罷免戰》罷團機車隊掃街 林思銘邀藍委助陣

民進黨新竹縣黨部昨偕罷團出動「公民機車隊」深入巷弄催票。（記者黃美珠攝）

2025/08/21 05:30

〔記者黃美珠、翁聿煌／綜合報導〕八二三大罷免倒數，新竹縣竹二「撕除惡銘」罷團志工昨天下午在民進黨新竹縣黨部支援下，發動「公民機車隊」深入竹北市區掃街進行巷戰。被罷免人、國民黨立委林思銘則在同黨立委羅智強陪同下，傍晚也出動車隊在竹東市區掃街，互別苗頭。

民進黨立委范雲前晚也持續舉辦「新竹要光明：面對面說明會」，並有同黨立委林楚茵、沈伯洋等到場幫忙宣講。

范雲說，林思銘被爆曾有三百多張違規交通罰單未繳，買房侵佔國有地，還涉及農會超貸，上週卻以審法案為由，連罷免說明會都不出席！實際上不管口頭質詢率或法案預算審查率，從公督盟的統計都是全院倒數。新竹人很認真努力、是「善罷」，但林思銘配不上新竹人，竹東值得更好的立委，呼籲新竹縣鄉親支持罷免林思銘。

林思銘昨受訪強調，他恪遵法令絕沒有炒農地，民進黨卻繼續造謠抹黑，八二三以後該告的他一定會告。

羅智強則說，民進黨發動這個大罷免充分顯現治國不會、抹黑一流。因為缺乏正當性，所以只能用謠言和抹黑做為大罷免的柴火。他相信八二三會像七二六一樣，台灣民眾會再狠狠敲醒大惡罷的執政黨。

新店「拔羅波」 蘇巧慧偕罷團前進偏鄉

至於罷免新北市立委羅明才的活動，則是前進選區的偏鄉地區，繼續爭取每一位可能支持者。民進黨新北市黨部主委蘇巧慧昨天與罷團「拔羅波」組成「大文山來罷！」車隊掃街，前進坪林、石碇區，蘇巧慧與新北市議員陳乃瑜、鍾宏仁、陳永福和台北市議員趙怡翔共同呼籲每一位市民朋友，八二三出門投票、同意罷免。

「拔羅波」發言人琪琪說，罷免不適任立委羅明才，新店區民眾才有更好的未來。

國民黨立委林思銘（左）昨在同黨立委羅智強（右）陪同下車掃，與罷團互別苗頭。（記者黃美珠攝）

