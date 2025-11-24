為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 政治

    幕後》中國粗暴施壓反助攻「台日共振」 挺台成日本官僚「政治正確」

    2025/11/24 14:02 記者陳昀／台北報導
    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。（美聯社資料照）

    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。（美聯社資料照）

    日本首相高市早苗在國會針對「台灣有事」的答詢引起北京當局反彈，不僅祭出「威脅斬首」的粗鄙外交辭令，更發動軍演與經濟脅迫。我國安全人士分析，中國在二個誤判下高調發動「複合式威脅」，促成台日「共振現象」，讓「挺台灣」從民間情感化為日本官僚體系的「政治正確」，北京意圖在「川習會」後的戰略空窗主控第一島鏈的壞心眼也被一次打翻。

    回顧高市早苗的完整說法，是在備詢時被國會議員問到「『台灣有事』是否合乎安全保障法制中可以行使「集體自衛權」的「存立危機事態」？」高市才回應，如果北京採取動用武力的手法對付台灣，可能構成「存立危機事態」；但她更清楚地說，這必須看整體狀況綜合考量來判斷，「如果出現武力攻擊情況，那就被判定「存立危機事態」的可能性很高。

    安全人士指出，高市的談話完全符合日本的既有立場，也沒有違反「國際法」，這也是為什麼高市的立場獲得日本社會的高度支持，那不僅僅是因為支持台灣，而是因為台日根本在地緣、經貿甚至民間社會上都高度聯繫，實際上，「中國對台灣發動戰爭，確實會造成日本的危機」這件事，已經是日本人都可以輕易理解的，這也是中國這次反應的第一個誤判。

    中國對日發動「典型複合式威脅」

    安全人士強調，從極為粗鄙、粗暴的外交語言攻擊，到發動抵制日本觀光的經濟脅迫，再到儘管規模有限但針對性極高的發布軍演，以及發動海警船在日本水域灰色地帶侵擾等，中國如此高調地發動「典型複合式威脅」行動，讓日本社會幾乎是第一次感受到「台灣的日常」。

    對此，安全人士說，這引發的「共振現象」，是日本社會反而強烈表態對自己首相的支持，更讓原本相對謹慎保守的外務、防衛部門，也一改過去作風，跟著有明確的表態，堅守立場紅線，這是中國的第二個誤判，形同將原先日本民間社會對台灣的高度支持，化為領導階層的「政治正確」，連帶成為官僚體系的後續政策指針。

    針對日本情勢 中國連番誤判

    安全人士分析，原先北京以為川習會後，美國可能把重心放在南美、中東，剛好可以利用這個戰略空窗拉高威脅島鏈周邊，定錨接下來主控第一島鏈情勢，這樣的壞心眼也被一次打翻。

