一般地方補助款有解 傅允諾支持追加預算

2025/08/20 05:30

〔記者林欣漢、謝君臨／台北報導〕行政院長卓榮泰昨表示，行政院應立法院決議及各地方政府需求，提出總預算追加預算案，包括給地方政府一般性補助款六三六億元，期待儘速審議通過，將預算回復，就能像大水庫一樣，源源不斷的充分照原計畫流向各縣市，這是一般性補助款爭議解決的唯一解方。國民黨團總召傅崐萁質詢時表示，會支持追加預算，但還是要檢討，任何聲音卓都要聽到，才是民主的國會。卓當場表達感謝。

立法院昨邀卓榮泰率相關部會首長列席，提出「全額撥付一一四年度對地方政府之一般性補助款及原住民族地區基本設施維持費等相關事宜」專案報告並備質詢。

卓榮泰口頭報告時，以水流成河、匯流到中央水庫，再從支流分散到各地的自然現象，比喻人民繳交給政府的稅金，行政院依各政事需求編制年度中央政府總預算送立法院審議，審議後各部會執行，補助給需要的縣市。如果源頭的水減少，支流出去的水當然也會減少。

卓說明，立法院審查一一四年度中央政府總預算案刪減總額達二○七六億元，其中通案統刪數不低於九三九億元，扣除已核實計算的通刪數三○三億元，行政院尚須自行調整刪減數六三六億元，由於須自行調減金額過於龐大，窒礙難行，且造成責任政治難以建立，違反憲法權力分立與制衡原則及預算法第四十九條規定。

卓榮泰表示，中央已窮盡救濟程序，衡酌之下，只能採取不得不的措施，酌減地方補助款，讓中央地方能夠共體時艱。

傅崐萁質詢時說，立法院僅要求行政院「自行調整」總預算，並非要政院刪減法定的一般性補助款，但為保障地方施政不中斷，會支持行政院追加預算。傅並呼籲行政院加強與立法院各黨團協商，中央與地方攜手合作，落實合理的財政分配。卓榮泰則當場向傅表示感謝。

國民黨立委楊瓊瓔則質問，行政院刪地方一般性補助款，但這些錢是地方救命錢，中央有無聽到地方的痛苦？卓榮泰則回應，此事的源頭是立法院刪行政院預算，立委是否體會行政院的痛苦？

民眾黨立委黃國昌質詢時批評卓榮泰手拿史上最高預算卻哭窮，去年有六七二億元未執行預算，代表執行不力。卓回擊，黃的邏輯和推論都有問題，沒有執行完的不代表未來無法執行，很少有國會預算刪過頭的。

