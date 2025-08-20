徐國勇接民進黨秘書長

民進黨新任黨秘書長將由前內政部長徐國勇接任。（資料照）

〔記者陳昀／台北報導〕七二六大罷免後民進黨秘書長林右昌請辭，執政黨為重振旗鼓，預計八二三第二波罷免後展開小幅度改組。據了解，新任黨秘書長將由前內政部長徐國勇接任，兼任黨主席的總統賴清德下週將親自宣布，廣納各系統人才接任要職，也被視為賴人事改革第一槍。

據了解，在林右昌請辭黨秘書長後，賴清德找上徐國勇接任黨秘書長，將襄助賴操盤二○二六地方選戰，重振民進黨士氣。為了重整黨內局勢，賴清德廣納各系統人才，從黨部開始延攬英系人才接掌重要職務，被視為執政團隊重整步伐的第一步。

另據透露，副秘書長尚有一席空缺，賴清德欽點同樣具英系色彩的民進黨前民調中心主任鄭俊昇接任，並兼任民調中心主任。鄭俊昇擅長民調的相關分析、掌握民意脈動，近來國民黨、民眾黨都運用民調操作文宣，身為執政黨，民進黨也更具強化運用相關工具準確掌握議題、回應民意。

賴清德二○一八年擔任行政院長時，當時行政院秘書長是卓榮泰、徐國勇是行政院發言人；時任總統府秘書長陳菊曾稱讚三人，雖然分屬不同派系，仍同心協力、努力打拚，所以是「薯條三兄弟」。

據透露，徐國勇與卓榮泰都是中興法律系畢業，徐也是在卓榮泰建議下從政，二○一八年民進黨在縣市長選舉失利，徐、卓曾同桌宴請友人。徐國勇當時曾對卓榮泰開玩笑說，如果卓當黨主席、他就當黨秘書長，如今黨主席雖然換成賴清德，但當年擔任黨秘書長的玩笑話如今成真。

知情人士透露，面對國內多變政局，府院黨加上國安會四大秘書長，是輔佐總統及黨主席的重要支柱，對於國內當前局勢，如何力挽狂瀾，讓原本只想主持節目，堅持不入閣、不擔任重要黨職的徐國勇意志鬆動。

黨內人士並認為，徐國勇在賴清德閣揆時期入閣，與賴有一定程度互信，又能協助賴清德整合黨內不同派系，協助安定黨內蠢蠢欲動的反賴勢力，這也代表賴一定程度的下放權力，不再事必躬親，可能是賴清德團隊邁入新的治國模式的開端。

