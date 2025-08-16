《南投罷免案說明會》馬文君缺席 罷團提7大質疑

罷免立委馬文君公辦說明會，馬文君缺席，由罷團領銜人曾郁凱唱獨角戲。（記者陳鳳麗攝）

2025/08/16 05:30

〔記者陳鳳麗／南投報導〕罷免立委馬文君說明會昨日舉行，馬文君缺席，「All罷馬」領銜人曾郁凱指馬文君擔任立委近廿年，南投交通落後、醫療資源少、青年外流嚴重，許多承諾沒有兌現，他也對馬提出中配六改四倉促修法、潛艦國造洩密與國防預算刪減等七大質疑，呼籲鄉親八二三投下同意罷免票，讓南投不再被忽視。

馬︰罷團造謠 拒參加說明會

馬文君則事先發聲明，指罷團造謠稱在野陣營砍人民福利預算，但事實上根本沒有刪減，不想浪費時間回應謠言，因此拒絕參加說明會。

曾郁凱說，八二三罷免不是仇恨延續，是南投人責任宣言，罷馬走過一階、二階，挺進三階，鄉親簽署二萬多份連署書，是馬文君當立委不及格成績單。

曾郁凱也對馬文君提出七大質疑，包括中配六改四倉促修法、潛艦國造洩密與國防預算刪減、刪除農業部行政業務費、凍結育兒與公共托育預算、免巴氏量表政策粗糙影響重症者權益、政見跳票與錯置委員會選擇、對不同意見選民失去尊重，希望馬文君說清楚。馬有無刪凍預算，有會議紀錄和新聞可查詢。

