張亞中︰國民黨作業系統落後 才爆集體抄名冊

張亞中（資料照）

2025/08/16 05:30

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨主席選舉尚未領表登記，很早就宣布參選的孫文學校總校長張亞中近日開始拋出政見，強調國民黨必須進行數位轉型現代化，張還以這次大罷免國民黨各地方黨部爆發集體抄襲黨員名冊、偽造連署書的醜聞為例，直指此事徹底揭露國民黨內部作業系統落後，才會造成這個集體風險。

黨中央「以罷制罷」決策失誤

張亞中表示，大罷免過程讓大家清楚看到國民黨中央「以罷制罷」決策失誤，雖然最後獲得勝利，但完全是仰賴基層支持者的自發行動與藍白合，這樣的結果一方面證明國民黨基層仍有活力，另一方面卻也暴露，黨員聯絡系統已經嚴重失效，這是長時間疏忽的直接後果。

張指出，這次「反民主大罷免」的行政戰，徹底揭露了國民黨內部作業的落後，許多地方黨部甚至連最基本的黨員資料都難以即時整合，多位地方幹部因涉嫌抄寫黨員名冊、偽造罷免連署而遭到起訴，甚至觸犯「個資法」與偽造文書罪，這不只是個別事件，而是整個系統落後所造成的集體風險，這樣的政黨如何面對未來更激烈的選戰？若不徹底解決，任何選舉都難以真正發揮戰力。

張亞中承諾，如果當選黨主席，將立即推動國民黨的「數位轉型」與「黨務管理機制革新」，當每一位黨員都能即時參與決策，每一份數據都透明可信，每一次選務都能公開檢驗，國民黨才能重新獲得人民的信任。

他指出，國民黨數位化包括四大核心工程，一、建構安全的電子黨員平台，整合全國會員資料，導入即時驗證機制，杜絕人工作業錯誤與舞弊空間，並能快速動員、即時回饋。二、重大政策透過電子系統進行複決與民意蒐集，形成即時決策回路，做到「民意即時反饋」。三、所有黨內初選全面電子化，從候選人登記、投票到計票，全程透明，防止黑箱。四、打破縱向層級僵化，建立中央與地方、橫向與縱向的即時互動系統，形成「一個政黨、一個戰鬥團隊」。

