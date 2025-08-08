為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁　>　政治

    20年來首次烏克蘭國會議員來訪 賴清德：兩國新里程碑

    賴清德總統昨接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」。（總統府提供）

    賴清德總統昨接見「烏克蘭跨黨派國會議員訪問團」。（總統府提供）

    2025/08/08 05:30

    訪團：歷史性會晤 印證雙方對民主世界有共同願景

    〔記者蘇永耀／台北報導〕賴清德總統昨接見烏克蘭跨黨派國會議員訪問團表示，二十年來烏國跨黨派議員首度組團來訪，象徵台烏兩國友誼升級，彰顯對自由與和平的共同追求，為兩國關係締造新的里程碑。率團的克尼茨基議員表示，台灣與烏克蘭皆致力於捍衛民主免於威權主義的擴張，並期盼確保國家自我認同以及主權與領土的完整。訪賓一行還有克魯科、盧晨科、芭布羅斯嘉、邦達、盧布山斯基、尤羅希等國會議員。

    賴：台灣與烏克蘭人民站在一起

    賴清德說，台灣和烏克蘭雖然距離遙遠，但不僅共同追求自由、民主與人權的價值，也同樣站在第一線，共同對抗威權主義勢力的擴張。因此，台灣堅定地和烏克蘭人民站在一起，自俄羅斯侵略烏克蘭以來，積極運用政府預算和民間善款，提供烏克蘭人道援助，推動水電、醫療、學校等基礎設施的重建計畫。

    他指出，台灣也和捷克、波蘭、愛沙尼亞、立陶宛等友好國家合作，提供烏克蘭所需的各項援助；要向世界展現，理念相近的民主國家唯有團結合作，才能克服種種的威脅與挑戰。

    賴強調，目前雖然台烏官方往來有限，但期待未來雙方在政府、國會、產業和民間社會各層面的交流，能夠大幅提升；在經貿投資、先進科技、人才培育等領域也能加強合作。

    克尼茨基表示，這場會晤是歷史性的時刻，充分印證台灣對台烏關係的高度重視，對雙邊關係發展具有重要意義。台灣與烏克蘭的國家目標一致，雙方皆致力於捍衛民主免於威權主義的擴張，並期盼確保國家自我認同以及主權與領土的完整。

    克尼茨基提到，烏克蘭正在進行一場非常艱難的戰役，除對抗俄羅斯以收復被非法侵占的領土，更是一場守護民主價值、抵抗俄羅斯專制壓迫的戰爭。台灣同樣也在抵抗來自中國威權主義的擴張，以及其企圖壓抑台灣人民生活在自由、尊重人權國度的渴望。任何傷害或是對台灣自由的侵略都是不可接受的。

    克尼茨基強調，訪團到訪印證雙方對於未來的民主世界有共同願景，也瞭解民主世界的價值與利益必須透過政治、外交與軍事等各層面堅定捍衛。

