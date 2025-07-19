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    立院通過延會到831 綠委︰白替藍撐保護傘

    立法院昨表決通過民眾黨團延長會期至8月31日的提案，民進黨立委撐起「國會保護傘」，諷刺國民黨立委們躲在延會的保護傘下。（記者陳逸寬攝）

    立法院昨表決通過民眾黨團延長會期至8月31日的提案，民進黨立委撐起「國會保護傘」，諷刺國民黨立委們躲在延會的保護傘下。（記者陳逸寬攝）

    2025/07/19 05:30

    「史上最長」本會期共延3個月

    〔記者劉宛琳、李文馨／台北報導〕立法院民眾黨團上個月提出延會至八月卅一日之提案，院會昨進行處理，表決結果贊成五十九票、反對四十九票，藍白以人數優勢通過延會案。本會期共延會三個月，是有史以來最長的會期。民進黨立委王義川諷刺，民眾黨做國民黨的「阿弟仔」在幫忙撐保護傘，套一句立法院長韓國瑜的話：「可憐哪！」

    王義川說，國民黨是有案怕被押走，結果民眾黨立委前一晚就在議場外排隊，要幫國民黨拿雨傘，「我們老大要被抓走，趕快來幫撐，不然老大被抓走，我們民眾黨這八個就沒用了。」

    吳思瑤︰不開會幹嘛延會

    民進黨團幹事長吳思瑤直言，「不開會，幹嘛延會？不犯法，也不用怕休會。」藍白硬是要讓司法保護傘開好開滿，可以銜接到九月會期正式開始，「這不就是公然利用立委特權在妨礙司法、躲避司法偵辦？」他說，延會對民眾黨而言，除了為掩護涉案立委可以撐好撐滿司法保護傘以外，也讓民眾黨可以安排考察作秀，把各部會官員當道具、背板。她強調，民進黨團反對史上最混的國會，不應進行史上最長的延會。

    吳思瑤指出，看看實際的國會現場，第一次延會到七月底，八個委員會總共考察了六十五次，立院唱空城，就拿考察來墊檔；而連續四次院會，平均廿七．五分鐘就散會。「不開會那幹嘛延會？沒有重大議案要審，不用在那邊假認真，立院唱空城就是在眼前的事實。」

    藍白立委︰處理重大法案

    民眾黨立委劉書彬表示，接下來要處理的重大法案有AI基本法、資通安全法，後者還是民進黨針對國安問題所提出，他們非常重視，還有營養午餐專法、青年基本法、媒體議價法，以及民進黨所提出延攬外國人才的修法和個人資料保護法等，都已協商完畢。

    國民黨立委陳玉珍批評，本會期民進黨團強占主席台五、六次，造成議事延宕。而攸關普發現金的特別條例剛通過，行政院應趕快編列預算，送來立院審查，還有今年度的附屬單位預算案等，這些都需要討論。

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