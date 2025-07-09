自由日日Shoot》嗆檢「命債命還」被押 民眾黨竟聲援╱法界︰黃國昌是非不分 鼓勵恐嚇司法

「迷因台式民主」版主等二人因恐嚇檢察官羈押禁見，民眾黨團昨舉行記者會聲援，黨團總召黃國昌（右2）更揚言提出羈押制度修法。（記者塗建榮攝）

2025/07/09 05:30

吳孟良︰這種重大犯罪不羈押 哪種犯罪才要押？

〔記者楊國文／台北報導〕臉書「迷因台式民主」粉絲專頁版主戴瑞甯與林惠珠，涉嫌合成偵辦京華城弊案的檢察官照片，並嗆「命債，命還」恐嚇文字，被羈押禁見。民眾黨立委黃國昌卻質疑，「做哏圖觸怒掌權者就要被羈押」，揚言提出羈押制度相關修法。法界指出，黃簡直是「變相鼓勵恐嚇司法」，戴男、林女鼓動、煽惑暴力，甚至嗆殺檢察官，非常惡劣，「這種重大犯罪的罪犯若不羈押，哪一種犯罪才要羈押」？

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律師黃帝穎表示，黃國昌聲援因恐嚇司法人員遭羈押的小草版主戴瑞甯與林惠珠，甚至對聲押的檢察官及裁定羈押的法官亂噴政治口水，簡直是「是非不分」、「變相鼓勵恐嚇司法」。

黃帝穎︰黃國昌有「違憲前科」 如何惡搞司法難想像

黃帝穎指出，黃國昌為了聲援小草犯罪等個案揚言修法，但全世界民主國家的羈押制度均是檢察官聲押、法院把關，黃國昌先抹黑檢察官、法官「無法做好」，但民眾黨修法如何將羈押制度排除檢察官、法官？在擴權法案有「違憲前科」的黃國昌，揚言修改羈押制度，會如何惡搞司法及民主法治，殊難想像。

曾任台北地院審判長的律師吳孟良指出，台北地院審理認定戴瑞甯與林惠珠分別涉犯恐嚇辦案的十一名檢察官，並嗆「血債、血還」等恐嚇文字，明顯涉及煽惑他人犯罪，且有勾串、再犯之虞，裁定羈押禁見並無問題。

吳孟良認為，民眾若能具體舉證個別檢察官有哪些缺失，或不當訊問的事證，應該能被社會接受；但是，戴男、林女用混淆視聽、煽動暴力方式，揚言對承辦京華城案的檢察官不利，都是無法寬恕的重大犯罪，「這種重大犯罪罪犯若不羈押，哪一種犯罪才要羈押」？

對於黃國昌稱擬推動羈押制度的修法，吳孟良認為目前羈押制度法規相當完備，陸續將預防性羈押等規定修法納入，應該沒有再修法的必要。

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