衝刺大罷免》罷團、綠營民代會師 喊北市5席全罷

反共護台志工聯盟昨與多位民進黨立委、北市議員在台北小巨蛋前會師，一起高呼口號，誓言要將五席國民黨北市立委全部罷免。（記者廖振輝攝）

2025/06/28 05:30

〔記者甘孟霖／台北報導〕大罷免進入白熱化階段，反共護台志工聯盟昨串聯台北市罷免五個國民黨立委的公民團體，以及多位民進黨籍立委、民進黨台北市議會黨團，集結於台北小巨蛋（南京東路、敦化北路）路口進行大會師，誓言要將台北市藍委「五席全罷」，守護台北，守護台灣。

希望全台31席都能成功

「台北罷團＆護台應援團大會師」活動，民進黨立委吳思瑤、王世堅、吳沛憶、蘇巧慧、吳秉叡、黃捷、邱議瑩、林俊憲、沈伯洋、林楚茵都到場聲援；台北市議會民進黨團也總動員。

請繼續往下閱讀...

吳思瑤喊話台北市長蔣萬安說，用公權力對意見不同的民眾查水表，才是民主倒退行為，在台北市舉辦的世界壯年運動會，連台灣的名字都被消音，這才是清洗思想。

民進黨議會黨團幹事長顏若芳表示，守護台灣是要一大群人為了台灣前途努力，許多台僑都表示已經訂好回台灣的機票，一定要在七月廿六日投下同意罷免票，這就是台灣人的骨氣。

罷免賴士葆團隊「文山退葆」表示，國民黨迄今仍未理解，罷免並非藍綠對決，是民主與共產生活方式的選擇，親中立委無法代表民意，民主才是最大共識；罷免徐巧芯團隊「剷除黑芯」表示，從未想過有一天需要站出來強調五權分立、守護三民主義，推動罷免志工們身心疲憊，希望接下來能平安度過。

罷免王鴻薇團隊「山除薇害」說，台北市是重中之重，罷免成功對全台都有士氣提升效果，一定要加把勁守住台灣民主；罷免李彥秀團隊「港湖除銹」表示，希望不只台北五席，而是全台卅一席都能成功，進而打破地方勢力、黨國結構；另個罷李彥秀團隊「港湖罷秀」強調，藍委標榜地方建設，並不改變他們對於親中賣台法案支持的事實，罷團因為愛台灣才被逼得不得不上街頭。

罷免羅智強團隊「大安強強滾」表示，大安區是艱困區，團隊一路逆風前行，過去一年居民逐漸有機會看穿羅智強的真面目，並非像其臉書上經營的溫良形象，而是扭曲事實、造謠抹黑成性。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法