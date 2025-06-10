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    首頁　>　政治

    全台已約談195被告 藍罷綠連署造假 20人收押

    國民黨推動罷免民進黨民代涉連署造假案件遍佈全台，檢調至少搜索16處藍營地方黨部、約談被告195人，其中有20人被羈押。（資料照）

    國民黨推動罷免民進黨民代涉連署造假案件遍佈全台，檢調至少搜索16處藍營地方黨部、約談被告195人，其中有20人被羈押。（資料照）

    2025/06/10 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免即將邁入投票階段，國民黨推動罷免民進黨民代涉幽靈（連署前死亡）、造假連署案件遍佈全台，就目前揭露資訊最保守估計，檢調至少搜索十六處藍營地方黨部、約談被告一九五人，其中有廿人被羈押。目前台南地檢署部分已依涉犯偽造文書、個資法等罪起訴十一人、緩起訴卅七人。

    藍營至少16處地方黨部被搜索

    綜觀全台司法偵辦幽靈、造假連署行動，檢調共計搜索國民黨十六處地方黨部，包括：台北市黨部及第一區黨部；新北市黨部及板橋、三重、土城、樹林、三峽區黨部；宜蘭縣黨部；台中市黨部及大雅、清水區黨部；嘉義縣黨部；台南市黨部、屏東縣黨部；並二度搜索基隆市黨部。上述還不含搜索嫌疑人住家等處。

    而在被告部分，共計至少一九五人，其中北市廿八人、新北卅四人、基隆十六人、宜蘭十九人、台中卅五人、嘉縣九人、台南四十八人、高雄三人、屏縣三人。而在扣除罷團領銜人、公務員等，藍營涉案黨工從八十三人起跳，但實際數字應遠超於此。

    偽造文書 涉案黨工83人起跳

    至於有串證之虞、罪嫌重大而被羈押者，全台共計廿人，以基隆五人最多，台北及宜蘭均為三人，台中、嘉義、台南則為兩人，新北、高雄、屏東各為一人。

    律師黃帝穎指出，偽造文書和違反個資法都是五年以下有期徒刑；通常下指令的人刑責會比較重，就像黑幫老大刑責會比小弟重一樣。這是有指揮系統或有提供名冊的情況，確有結構性犯罪的可能。

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