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    利誘軍人拍投降影片、發展組織 黑幫宮廟主 判6年8月定讞

    在新北蘆洲經營宮廟的太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，被中共吸收在台發展組織，物色現退役軍人著軍服持五星旗拍投降影片，判處6年8月徒刑定讞。（資料照）

    在新北蘆洲經營宮廟的太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，被中共吸收在台發展組織，物色現退役軍人著軍服持五星旗拍投降影片，判處6年8月徒刑定讞。（資料照）

    2025/06/05 05:30

    〔記者張文川／台北報導〕在新北市蘆洲區經營宮廟的卅一歲太陽聯盟寶陽會副組長李慧馨，被中共吸收在台發展組織，夥同手下陳柏熹、退役士官彭家和，物色吸收缺錢花用的七名現退役軍人加入，要求著軍服持五星旗拍攝「心戰投降片」及交付軍中情資以換取報酬；高檢署依違反國家安全法、違背職務收賄等罪起訴十人。高等法院今年二月判處李慧馨六年八月徒刑、褫奪公權三年，九名共犯各判六月到五年八月徒刑；最高法院昨駁回上訴定讞。

    退役士官 招收7官兵加入

    八名現退役軍人包括一名中尉、七名士官兵，陸軍、海軍及憲兵皆有。彭家和依期約賄賂罪判四年八月，陳柏熹依交付賄賂罪判刑二年二月；吳泳承依收賄罪判五年二月；張泰毓、林士頡、陳韋勛、劉軒配合拍攝投降影片，依期約收賄罪各處三年二月至五年八月。退役士官李姚浩恩依交付賄賂罪判二年八月；陳姓士兵拍攝提供總統維安資料，判六月刑。

    9共犯 判6月至5年8月

    本案是首件由警方破獲的國安案件，羅東警分局偵查佐林聖展於偵辦當地募集郭台銘總統連署書案時，從放款的業者手機發現有軍人在販售軍事機敏資料、還拍攝投降影片，報告檢察官後轉由高檢署指揮刑事局、宜蘭縣警局偵辦。

    彭家和利用昔日同袍人脈，宣稱只要幫忙收集軍中情報，穿著我國軍制服持五星旗拍攝投降影片向中國表忠，依軍階可各獲五萬至卅萬元報酬，先後引來七名官兵加入，但僅有劉軒拿到十五萬元，其他人都還沒取得酬金。

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