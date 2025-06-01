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    回應路透報導「川普政府計畫擴大對台軍售」》美國務院：持續挺台自衛 遏止戰爭

    美國國務院五月卅日表示，美國將繼續向台灣提供國防物資，支持台灣自衛，以遏止戰爭。圖為美國售台的海馬士多管火箭系統。（歐新社）

    美國國務院五月卅日表示，美國將繼續向台灣提供國防物資，支持台灣自衛，以遏止戰爭。圖為美國售台的海馬士多管火箭系統。（歐新社）

    2025/06/01 05:30

    〔國際新聞中心／綜合報導〕針對「路透」引述匿名美國官員說法，指美國計畫加大對台灣的軍售力道，預計未來四年對台武器銷售額將超過川普總統第一任期的水平，美國國務院五月卅日回應表示，美國將繼續向台灣提供國防物資，支持台灣的自衛，以遏止戰爭。

    間接證實川普政府 將持續售台武器

    根據「美國之音」報導，美國國務院發言人卅日透過電郵回覆美國之音提出的評論請求時，間接證實川普政府將繼續向台灣出售武器，但沒有具體提及軍售的規模。這位發言人指出，根據「台灣關係法」，美國已經並將繼續向台灣提供國防物資和服務，以支持台灣的自衛能力，並與台灣面臨的威脅相稱。

    美國國務院發言人說，美國認為，隨著中國不斷擴充軍力，台灣面臨著北京日益加大的威脅。「我們持續支持台灣的自衛是為了遏止戰爭，並為和平解決兩岸分歧創造空間和信心」。

    路透報導指出，若美方加速對台軍售，將有助於減輕外界對於川普對台承諾的疑慮，但也可能進一步激化中美之間的緊張關係。川普在第一任期批准向台灣出售價值約一八三億美元的武器，而拜登總統任期內批准向台灣出售價值約八十四億美元的武器。

    中國外交部重申 堅決反對美台軍售

    中國外交部發言人林劍卅日在北京舉行的例行記者會上，已向美方發出警告，堅決反對美國向台灣出售武器。林劍強調，台灣問題是中國核心利益中的核心，是中美關係第一條不可逾越的紅線。中方敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報、特別是八一七公報規定，停止售台武器，停止製造台海緊張因素，中方捍衛國家主權和領土完整的決心堅定不移。

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