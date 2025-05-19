罷林沛祥連署 最後周日再衝一波

距離罷免國民黨基隆立委林沛祥二階連署送件日進入最後倒數計時階段，來自全台各地罷團志工到基隆支援，期盼連署能跨過法定門檻。（記者俞肇福攝）

2025/05/19 05:30

〔記者俞肇福／基隆報導〕推動罷免基隆市國民黨立委林沛祥的「基隆絕沛」公民團體，正在為二階連署做最後衝刺，預計二十二日送件；民進黨台北市議員簡舒培昨天到基隆宣講說，林沛祥指罷團是「社會邊緣人」，目的是想轉移前市府民政處長張淵翔「侵入」戶政系統查詢個資的焦點，呼籲基隆選民踴躍連署，讓罷免林沛祥進入第三階段的投票。

對此，林沛祥受訪時反擊說，簡舒培的言論再度印證民進黨的大造謠，她忘了自己是台北市議員，對基隆地方也毫無建樹，請她回台北市好好傾聽台北市民的心聲。

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簡舒培轟轉移侵入戶政案 林：印證民進黨的大造謠

「基隆絕沛」罷團的領銜人陳青逸指出，林沛祥罷免案的二階連署法定門檻是三○三九四件，迄今還差三千餘件，預計二十二日送件，最後幾天會努力衝刺，感謝多個縣市的罷團志工犧牲假日到基隆支援，希望大家眾志成城。

「基隆絕沛」昨下午邀請簡舒培宣講，她表示，張淵翔大膽「侵入」戶政系統查詢選民個資、協助罷免民進黨基隆市議員張之豪、鄭文婷，目的就是為了護航他的兄弟林沛祥，藉由「罷免綠營議員」的恐怖平衡，想讓林沛祥得利。

簡舒培分析，林沛祥罵罷團是社會邊緣人的失言風波，只有關心罷免案的人憤怒，但如果各界仍聚焦在張淵翔「侵入」戶政系統，受害的是所有基隆市民，林沛祥為了不想讓所有的市民生氣，才用罵罷團來轉移焦點。

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