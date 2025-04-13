何仁傑涉共諜案》徐巧芯稱爆料才加快偵辦 法界：恐讓共諜串供滅證

近期共諜滲透政府機關案件頻傳，國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書也因涉案遭羈押，近日烏龍爆料錯指他人為共諜的國民黨立委徐巧芯聲稱是「還其公道」，並認為是因為她才促使檢調動作。（資料照）

2025/04/13 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕近期共諜滲透政府機關案件頻傳，國安會秘書長吳釗燮任職外交部長期間的辦公室秘書也因涉案遭羈押，近日烏龍爆料錯指他人為共諜的國民黨立委徐巧芯聲稱是「還其公道」，並認為是因為她才促使檢調動作。對此，執業律師楊仲庭指出，徐利用質詢提前曝光具體個案，可能破壞檢調單位的偵查策略，迫使檢調人員提前收網，無法釐清共諜網絡的全貌。

范雲籲徐公開資料來源 釐清機密外洩疑慮

民進黨立委范雲也質疑，共諜案何其敏感，烏龍爆料不只是個資或傷害名譽。檢調有既定流程與步調，證據蒐集完整後才收網，對偵辦才有利。徐巧芯卻說是因自己將此案爆出，檢調今日才有動作，更顯示自己心虛。

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范雲分析，徐巧芯此舉可能令偵辦中的案件曝光，有可能「打草驚蛇」，讓相關人士得以串證、逃亡。檢調最後被迫在深夜展開行動、迅速收網收押涉案人員，也可能讓此案失去向上追查的機會，反倒影響國安。范雲說，「徐巧芯能掌握正在偵辦案件的資訊與進度，非常奇怪」，徐應公開資料來源，以釐清國家機密資訊是否存在洩漏風險。

律師指徐恐破壞檢調偵查 影響打擊共諜網

執業律師楊仲庭也指出，國安案件蒐證難度高，首先須清楚梳理疑犯人際網絡，始可確認指揮與從屬關係；其次則須證明資訊鏈最終與中共有關，甚至須掌握對價關係，即金流、人流、資訊流都需證據充足，才能說服法官重判。

楊強調，徐巧芯在質詢時提前曝光具體個案，可能破壞檢調偵查策略，迫使檢調人員提前收網，無法釐清共諜網絡的全貌，如證據蒐集不夠而讓法官難以判刑，或讓潛在共諜串供滅證，都令人擔憂。

楊仲庭說，法務部今年度預算捉襟見肘，第一線執法人員辦案已受桎梏，現竟有立委濫用質詢權破壞檢調偵查策略，實不可取。

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