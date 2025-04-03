全罷催落去 桃園3綠議員車站前設攤

桃園市議員李宗豪（左起）、黃瓊慧、許家睿昨日趁清明連假前返鄉高峰，在桃園火車站前設立小蜜蜂連署點。 （記者鄭淑婷攝）

2025/04/03 05:30

黃瓊慧、許家睿、李宗豪號召民眾二階連署 余信憲在夜市租攤位收件

〔記者鄭淑婷、陳璟民／桃園報導〕桃園市公民團體「光復桃園，六區全罷」罷免國民黨立委第二階段連署「告急」，為此，議員黃瓊慧、許家睿、李宗豪昨趁連假前夕返鄉高峰，在桃園火車站前設攤收件，以手寫板、大聲公號召民眾挺身連署，讓所有罷免案成案，淘汰不適任立委，還權於民；議員余信憲四至六日晚間，選在熱鬧的桃園夜市承租攤位設置連署點（桃園區北埔路十號旁），民眾逛夜市順道填寫連署書。

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黃瓊慧表示，第二階段連署進入倒數計時，各區定點連署點近日感覺人潮變少，因此串聯議會民進黨團總召李宗豪、議員許家睿，到桃園火車站設立小蜜蜂連署點，號召更多人加入罷免連署行列，她的服務處定點連署點也會持續開設，希望第二階段至少能「過半」過關成案。

黃瓊慧︰藍委成傅崐萁舉手部隊

他們在手寫板上，以簡單易懂的文字，告訴民眾由藍白兩黨主導的立法院發生的事情，例如點出桃市六名藍委甘願做該黨立院黨團總召傅崐萁的舉手部隊，跟民生經濟有關的法案不去修，卻修讓立委擴權、侵害台灣主權的法案。

許家睿︰6名藍委犧牲大型建設

許家睿說，桃市六名藍委只會製造國會亂象，許多大型建設包括桃園鐵路地下化、捷運綠線及棕線、交流道等建設都被犧牲掉，呼籲第一階段已連署的民眾，第二階段要再來填寫成案，將來投票達成罷免目標。

李宗豪︰淘汰不適任立委

李宗豪表示，他的服務處（龜山區山鶯路一巷十五之一號）有加開時間，全力支援公民團體罷免連署份數，唯有淘汰不適任立委，才能還給台灣自由民主。議員陳雅倫也在臉書宣布，她的服務處（龜山區振興路七九五巷十九之一號二樓）四天連假不休息，歡迎返鄉拜拜的鄉親、放假回家的游子來連署，為公民加油，為台灣出力。

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