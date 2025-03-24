罷免洪孟楷 9天連署破萬份

罷洪孟楷團體昨在淡水三協成餅舖設攤連署，民眾踴躍參與。（記者羅國嘉攝）

2025/03/24 05:30

〔記者羅國嘉／新北報導〕罷免國民黨新北市第一選區立委洪孟楷行動已進入第二階段連署，公民團體「罷洪刻不容楷」領銜人方柏翔表示，儘管面臨阻力，短短九天內已收到一萬一三五九份連署書；對於民眾擔憂表態會受到攻擊或社會壓力，團隊將規劃「到府服務」，讓不便公開表態的民眾透過更隱密的方式參與連署。

方柏翔稱，罷免洪孟楷的行動自十三日領件、十四日啟動第二階段連署以來，吸引淡水、林口、泰山、八里、石門、三芝等六個行政區的民眾熱情參與，志工團隊透過快閃行動、定點連署站、小蜜蜂收件等多元方式，積極推動罷免工作。

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方柏翔說明，隨著罷免案聲勢升溫，反對者的阻撓行為也有所增加，近期在泰山、淡海新市鎮等地區發生零星衝突，甚至出現不明人士尾隨與輕微肢體碰撞志工的狀況，團隊已加強安全措施，提醒志工注意安全、配備密錄器、遇衝突時報警處理等。

他表示，儘管面臨阻力，截至廿二日晚間，累計已收取一萬一三五九份連署書，保守估計實際份數更多，現階段以收集五萬份為目標，目前進度已達廿二％，維持在預期時程內，未來團隊將進一步強化陸戰策略，包括增加小蜜蜂行動、擴大快閃戰術，並積極聯繫尚未有連署站點的區域，確保更多民眾參與連署。

方柏翔說，在特定區域包括三芝、石門等地，由於人口較少，藍營勢力較強，部分支持罷免的民眾擔憂表態會受到攻擊或社會壓力，導致連署動能受限，未來團隊將規劃「到府服務」，讓不便公開表態的民眾能夠透過更隱密的方式參與連署行動。

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