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    首頁　>　政治

    民眾黨宣講 罷葉元之領銜人踢館 爆衝突

    罷免藍委葉元之的領銜人史書華舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    罷免藍委葉元之的領銜人史書華舉牌反諷民眾黨主席黃國昌。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/24 05:30

    〔記者羅國嘉／新北報導〕民眾黨昨天在新北市板橋車站旁舉辦「人民要當家」宣講，不料罷免國民黨新北市立委葉元之的領銜人、牙醫史書華，昨赴活動現場要求黨主席黃國昌參加連署，民眾黨助理以紙板和人牆阻擋，怒批史作秀，現場爆發推擠衝突、場面混亂。

    民眾黨宣講時，高呼「總統賴清德下台」、「行政院長卓榮泰還錢」等口號；不料，有民眾站在對街嗆聲「黨主席黃國昌下台」，雙方隔空較勁，火藥味十足。

    罷免葉元之的領銜人、牙醫史書華，昨也赴活動現場，史手持印有黃國昌頭像和過去言論的手舉牌嘲諷，「從消滅國民黨到拯救國民黨？」、「不要懷疑我要消滅國民黨的決心」，隨後高舉連署書並大喊：「黃國昌老師，你被罷免，我有幫你站台啊！」

    民眾黨助理立即以紙板和人牆阻擋，怒批史作秀，現場爆發推擠，史跌坐在地。黃國昌指史是「來鬧場的」，令人遺憾。

    黃強調，民眾黨雖然沒有執政資源，也無法像民進黨一樣編列十四億元「收買媒體、散播假消息、洗腦人民」，但會透過基層動員，號召支持者成為「民主派報員」。

    前民眾黨主席柯文哲妻子陳佩琪也上台致詞，對支持者表達感謝。她透露自己去年成為民眾黨終身黨員，呼籲大家繼續擴大民眾黨的聲音，號召更多人加入，共同為台灣的未來奮鬥。

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