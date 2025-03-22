《花蓮》 花蓮普發避難包 遭疑搶救傅崐萁

花蓮縣政府召開記者會宣布普發避難包，共製作十三萬份，花蓮32萬縣民家家戶戶都有，縣長徐榛蔚介紹包包功能。（縣府提供）

2025/03/22 05:30

〔記者花孟璟／花蓮報導〕全台大罷免藍委遍地開花，傅崐萁在花蓮的罷免第二階段連署本月六日啟動，但當天花蓮縣府就開記者會宣布普發「地震週年避難包」，遭懷疑根本是為了搶救傅崐萁，對此縣府回應了，強調避難包是議會同意編列的採購案，去年十月已上網公告招標，否認與罷免案有關。

縣府︰去年就採購 無關罷免案

去年○四○三地震滿週年前一個月，花蓮縣府六日開記者會宣布普發地震避難包，共做十三萬份，縣長徐榛蔚拿著避難包詳細介紹，裡面LED手電筒、三角巾、OK繃、酒精棉片、彈性繃帶、傷口敷料、透氣膠帶、爆音哨及保溫急救毯等，災難發生時可以方便包紮，縣府表示，避難包本週廠商已經陸續到貨，將透過鄉鎮公所、村里鄰長陸續發放。

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不過在大罷免如火如荼的此刻，加上傅崐萁最近一個月來因為財劃法、總預算案，各種「為罷免添柴火」新聞持續發燒，令外界聯想縣府選這時間點大張旗鼓普發避難包，是替傅總召做公關、搶救傅崐萁。

民進黨花蓮縣議員張美慧說，這就是標準的行政資源被濫用，「傅崐萁已經不是縣長，都在當立委」，縣府行政資源卻可以變成傅家的資源！支持罷免的民眾也說，傅崐萁、徐榛蔚夫婦在花蓮主政多年來，三節白米到現在物資券、清明掃墓普送鮮花，每年各種小恩小惠沒少過，會這樣完全不意外。

縣府昨回應強調，去年六月有日本企業捐贈花蓮紅黃單受災戶避難包一批，引起民眾熱烈回響，不少縣民也來訊希望索取，因此縣府去年十月辦理招標、十二月決標，總經費六千五百萬元，都是議會通過預算，與大罷免活動無關，籲請有心人士勿捕風捉影。

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