國軍加薪 戰鬥部隊志願役二兵月薪可達53K

志願役加給及戰鬥部隊加給調增方案

2025/03/22 05:30

〔記者方瑋立、洪臣宏／綜合報導〕總統賴清德昨宣布國軍加薪方案，國防部說明，為提升志願役官兵薪資待遇，國防部擬具「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，兩者合計最高每月可加一萬二千元。經估算，初任少尉若任職戰鬥部隊，薪俸最高可加給至六萬九千餘元；戰鬥部隊初任二等兵，薪俸最高可加給至五萬三千餘元。

海巡同步加薪 基層起薪破四萬

國防部說明，近年敵情威脅日益增加，官兵所擔負的戰備任務更加繁重；且受企業爭才及少子化等影響，社會青年從軍服役意願下降，對於部隊戰力造成衝擊。依總統指示研議提升國軍志願役官兵的薪資待遇，行政院已於本月廿日核定「國軍待遇調整方案」，自今年四月一日起生效。

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上述方案分為全部志願役官兵皆受惠的「志願役加給」，以及額外累加的「戰鬥部隊加給」，後者再分為第一類型含陸軍步、砲、裝，海軍艦艇、陸戰隊，空軍防空暨飛彈指揮部，憲兵二○二指揮部之連級單位加給調增至一萬二千元；第二類型為前述單位之營部連，以及化工通等兵種，屬戰鬥支援部隊，加給調增至七千元。

經估算，依此方案，初任少尉薪俸將提升至五萬七千餘元，若任職戰鬥部隊則可加給至六萬九千餘元；初任二等兵則從現行三萬六千餘元提升至四萬一千餘元，戰鬥部隊則可提升至五萬三千餘元。

海委會主委管碧玲指出，感謝總統提升、加碼官士兵福利，今年四月一日起，基層起薪從四萬一三五○元至五萬三三五○元不等，海巡起薪四萬以上，終於圓了她的夢想。受惠達八○八九人。

管碧玲說，過去國軍的福利調整，海巡必須另案申請比照，這次首次採用二合一審查，讓海巡軍職人員與國軍同步受惠。

國防部表示，為提升志願役官兵薪資待遇，國防部擬具「志願役加給」及「戰鬥部隊加給」調整方案，兩者合計最高每月可加一萬二千元。（記者方賓照攝）

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