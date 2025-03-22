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    總統府公布七位大法官被提名人》民進黨團：盼依法依程序審查

    民進黨團總召柯建銘表示，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信總統賴清德會很慎重。（記者陳政宇攝）

    民進黨團總召柯建銘表示，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，相信總統賴清德會很慎重。（記者陳政宇攝）

    2025/03/22 05:30

    〔記者陳政宇／台北報導〕總統府昨天公布七位大法官被提名人，並咨請立法院行使同意權。民進黨團表示，尊重總統職權，大法官審查是立委的重要職責，盼能依法依程序審查，不要預設前提做先入為主的攻擊。

    民進黨團幹事長吳思瑤受訪表示，尊重總統職權，這是審薦小組循程序接受各方推薦名單，立法院後續就要依法、依程序來審查，名單的良窳就是立委要做的功課，審查過程也是對話的機會。

    吳思瑤呼籲，希望在野黨立委不要反射性的為反對而反對，或是不明就裡地批判，這對被提名人不公平、也不尊重，大家應理性討論，別預設前提、先入為主地攻擊。

    民進黨團總召柯建銘則認為，現在提名大法官毫無意義，因為藍白兩黨修改「憲法訴訟法」，參與評議的大法官人數不得低於十人，做成違憲宣告時，同意違憲宣告的大法官人數不得低於九人，這完全是違憲，民進黨團已聲請暫時處分和釋憲。

    對於民眾黨團總召黃國昌質疑，檢察官擔任司法院長，是走回檢調治國、審檢一家親的老路，柯建銘回應，檢察官當司法院長當然不妥，但這是審薦小組通過的，他尊重審薦小組，相信賴清德總統會很慎重。

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