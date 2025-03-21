藍委違建爭議連環爆 林德福服務處被控占道路當車庫

新北市公民團體「雙和罷團」推動罷免永和區藍委林德福、中和區藍委張智倫。「雙和罷團」指控說，林德福服務處是加蓋的違建，被新北市府列管在案，呼籲林德福自拆。（摘自臉書）

2025/03/21 05:30

〔記者翁聿煌、董冠怡／新北報導〕新北市公民團體「雙和罷團」推動罷免永和區藍委林德福、中和區藍委張智倫。「雙和罷團」指控說，林德福的服務處是加蓋的違建，被新北市府列管在案，呼籲林德福自拆。對此，林德福的服務處僅回應說，尊重市府依法行政。

林服務處：尊重新北市府依法行政

新北市違建拆除大隊表示，依新北市違章建築拆除執行原則，在二○○九年六月廿五日之前的「既存違建」以拍照列管處理，民眾檢舉的此案是「既存違建」，並非屬於優先拆除的類型，但仍會前往查勘，如果有涉及危害公共安全、交通、公共衛生等事實，會提升為優先拆除的標的。

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「雙和罷團」指出，林德福位於永和區永和路的服務處占用道路與人行道，並用水泥加蓋，市府違章建築拆除大隊已拍照建檔列管，林德福服務處將違建當作車庫私用，明顯危及汽機車的道路安全、行人步行安全，呼籲林德福立即自拆。

另外，新北市藍委廖先翔的一階罷免提議已審議通過，他昨天在汐止選區參加捷運汐止東湖線統包工程開工典禮，一名頭髮灰白的男子在台下多次大喊「罷免廖先翔」，引起眾人側目，這名男子後來被工作人員勸離會場，氣氛尷尬；廖先翔回應說，汐東線開工是汐止辦喜事的大日子，其他部分不做回應。

推動罷免廖先翔的「七星齊心斷翔」罷團說，統計至十八日止，第二階段已收四五二○份連署書。

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