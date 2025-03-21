賴錄莒光園地︰國軍勿遭中共利用

賴清德總統在莒光園地「與官兵有約」指出，希望國軍面對來自中共的各種威脅樣態，都能多一分謹慎，避免無意間被利用。（取自總統府影片）

2025/03/21 05:30

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統錄製的莒光園地「與官兵有約」昨天播出，賴總統指出，中共統戰手法越來越多元、滲透層面越來越廣，希望國軍面對來自中共的各種威脅樣態，都能多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用或陷入風險，同心協力捍衛國家主權、守護民主自由。

賴表示，今年是二戰結束八十週年，台灣一路走來，歷經戰後艱辛的復興道路，才有今日的民主、和平、繁榮；如今的台灣，除了要珍惜得來不易的民主成果，更要成為世界和平的舵手，為全球的民主、和平、繁榮貢獻力量。

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賴說，當前國內外情勢變化非常快速，中國也從未放棄以武力併吞台灣，更以各種方式統戰滲透，從政治、經濟、文化、軍事面向進行認知作戰，企圖分化台灣團結、破壞社會穩定，對我們民主自由的生活方式造成很大威脅。這幾年來，中共的統戰手法越來越多元，滲透層面也越來越廣，根據國安局報告，去年因共諜案起訴人數高達六十四人，是二○二一年的四倍。

賴強調，國軍是保家衛國最重要的力量，希望大家面對來自中共的各種威脅樣態都能夠提高警覺，尤其在網路資訊、個人交友及涉外交流時，多一分謹慎、多一分判斷，避免無意間被利用，或是陷入風險。

總統表示，政府會整合各部門資訊，採取多管齊下的反制策略，全面應對；也會透過教育和宣導，加強全民媒體素養，培養社會心理韌性，來因應日益複雜的認知作戰手段。唯有同心協力，才能共同捍衛國家主權、守護民主自由，讓我們的家人朋友、讓每一位人民，都能夠在這塊土地上安居樂業、自由自在地生活，讓我們團結一致，守護國家安全。

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