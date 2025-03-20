回應中國反分裂法 美國務院：確保台灣人民不受脅迫

美國國務院18日以4項要點回應中國反分裂國家法20週年，指美國致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何可能危及台灣人民安全的脅迫行為。圖為美國國務院。（中央社）

2025/03/20 05:30

〔國際新聞中心／綜合報導〕中國「反分裂國家法」實施廿週年，中共當局高調重申「反獨促統」，美國國務院十八日以四項要點回應，指美國致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何可能危及台灣人民安全的脅迫行為；美國長期對台立場不變，改變的是台灣所面臨的中國威脅。

美方長期對台立場不變

中國十四日舉行反分裂國家法實施廿週年座談會，全國人大常委會委員長趙樂際聲稱，遏制台獨分裂勢力是該法立法宗旨之一，高度重視運用法律手段懲治台獨。國台辦主任宋濤則說，反分裂國家法反對和遏制台獨分裂，「清晰畫出以非和平方式制止台獨分裂勢力分裂國家的法律紅線」。

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中央社詢問美國國務院對前述發言的看法。國務院一名發言人以四項要點回覆，開頭引述國務卿魯比歐日前受訪所說，美國不會摒棄在台灣議題上長期秉持的立場，「也就是反對任何片面、強行、強制或脅迫改變台灣地位的行為。自一九七○年代末以來，這一直是、而且仍然會是美國的立場，不會改變。」

發言人表示，正在改變的是台灣面臨的中國威脅。北京去年發布以反分裂國家法及刑法為基礎的司法指引，「這些指引是嚴厲的」，指示中國法院、執法機關起訴及懲罰所謂的「台獨頑固份子」，某些情況下還會被判處死刑。

去年六月，中國多個部門聯手公布「懲獨」廿二條司法文件，國台辦官網增加「依法懲治『台獨』頑固份子」專題欄目，除了列出過去公布的「台獨份子」，還提供檢舉信箱。中國公安部官網也引用這份名單。

國台辦官網所列的「台獨頑固份子」，包括「蘇貞昌、游錫堃、吳釗燮、蕭美琴、顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇」。

美國國務院指出，中國針對台灣及其在美國及世界各地支持者的恐嚇活動，已擴及全球，威脅言論自由，破壞印太區域穩定，並侵蝕數十年來支撐兩岸現狀的規範。面對中國這類挑釁及不負責任的行動，美國仍致力維持嚇阻侵略行動的能力，並抵抗任何訴諸武力或其他形式的脅迫，這些脅迫可能危及台灣人民的安全、社會或經濟制度。

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