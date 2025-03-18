劉世芳：宗教團體赴中 鼓勵登錄揭露

內政部長劉世芳。（記者方賓照攝）

2025/03/18 05:30

〔記者李文馨／台北報導〕為因應中國對台五大威脅，總統賴清德宣示十七項因應作為，其中包括落實公職、宗教等公益團體赴中國交流的揭露制度。國民黨立委張智倫昨在立法院內政委員會質詢關切相關揭露制度何時公布、如何執行？內政部長劉世芳答詢說，目前先初步清查輔導等相關辦法，按照現行制度走，並採取鼓勵登錄方式，沒有任何法律需要修正。

無涉任何修法

為防杜中國的干預與統戰，賴清德總統日前指示內政部也應該建立宗教團體等公益組織赴中國交流之揭露制度。

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張智倫質詢指出，賴總統的記者會後，宗教團體嚴重反彈，認為這樣是變相的鎖國，並指劉世芳一月十七日在宗教事務諮詢委員會的會議中表示，兩岸宗教交流要秉持對等尊嚴的原則，請問「對等原則」的定義是什麼？目前交流是否受到中國的干預及統戰？

劉世芳答詢說，她的立場都沒有改變，對等尊嚴、健康有序，內政部處理兩岸宗教團體的交流時，若是團體性交流，當然以登記申請為原則。

她舉例，上個月中國佛教會理事長淨耀法師圓寂，他們邀請中國長老到台參加法會，申請的每一位都通過，所以只要是正信的宗教團體，不是邪教，在健康有序的原則下，內政部都完全尊重。

劉世芳表示，台灣有些宗教團體到中國大陸時，安全上出了狀況，比如幾位台灣一貫道、統一教的教友，目前仍然被關押，內政部所說的對等尊嚴和健康有序，是希望兩邊的宗教團體基於宗教交流原則，內政部都是開放的，且沒有任何限制。

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