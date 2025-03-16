中國滲透嚴峻 綠委：立院未來都是國安會期

中國統戰威脅加劇，總統賴清德要求落實中央及地方各級公職人員赴中交流揭露制度。（路透檔案照）

2025/03/16 05:30

〔記者陳政宇／台北報導〕中國統戰威脅加劇，總統賴清德要求落實中央及地方各級公職人員赴中交流揭露制度。關於未來修法，立法院民進黨團昨表示，因應中國滲透嚴峻、手段多元，未來每個會期都將是國安會期，要持續補強制度，黨團也會與國安及行政部門全面盤點相關法案。

藍批賴政府「綠色恐怖」

不過，國民黨團昨批評，賴政府假借「反共」、「國安」之名，在全台行「威權」、「綠色恐怖」、「準戒嚴」之實，其目的在恫嚇在野黨、恫嚇全民，中華民國的民主不是「人民做主」，只能「民進黨做主」、「賴清德做主」。黨團說，這不但無效，更將是煽動台灣仇恨政治、製造全民對立、破壞民主法治的千古罪人。

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民進黨團幹事長吳思瑤昨受訪說，賴總統在國安會議列舉十七項措施，必須要有政策配套及相關修法，民進黨團將與行政及國安部門全面盤點，哪些是黨團成員已提出草案版本，或有哪些不足之處需要再研議；由於中共滲透情形愈趨嚴峻、手段愈來愈多元，可預期未來的每個立院會期都是國安會期，要持續強化、精進制度。

立委沈伯洋於本屆第一會期就提出「兩岸人民關係條例草案」，將立委、直轄市及縣（市）議員等具有民意代表性者，一併納入國安管制人員範圍，需取得主管機關許可始得赴大陸地區；國安管制人員與大陸地區、香港及澳門特定對象接觸者，應申報接觸來往情形及內容。

沈伯洋表示，行政命令的強制力不足，尚需透過修法來完善制度，而他有關立委赴中納管的提案，至今已被擋四十二次；他也提出「香港澳門關係條例修正草案」，若台灣人進入港澳，適用「兩岸人民關係條例」相關規定。

立委赴中納管修法被擋42次

此外，民進黨立委賴瑞隆等人亦提出「立法委員行為法修正草案」，明定曾參加立院秘密會議的立委，其本人及其關係人於任期中或聘僱關係存續期間，前往中國及港澳地區，應向立院報備並於網站公開。該草案已於去年三月經院會交付司法及法制委員會待審。

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