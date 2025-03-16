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    人民是頭家 卓榮泰領軍開講 民進黨宣講 台中首場人潮擠爆

    民進黨首場「人民是頭家」政策宣講，昨天由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，人潮擠爆水安宮會場、捷運站，外溢到文心路。（記者張軒哲攝）

    民進黨首場「人民是頭家」政策宣講，昨天由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，人潮擠爆水安宮會場、捷運站，外溢到文心路。（記者張軒哲攝）

    2025/03/16 05:30

    〔記者蔡淑媛、黃旭磊／台中報導〕中央政府總預算與財劃法覆議案都遭藍白封殺，民進黨首場「人民是頭家」政策宣講，昨天由行政院長卓榮泰領軍在台中開講，總統賴清德則透過影片指出，「經國先生守護過台灣，國民黨不但不反共，而且親共」；卓榮泰說明今年多編總預算，照顧國家發展、社會進步，卻遭在野兩黨惡意、違法刪減，還刪過頭，怒批在野兩黨拖住國家進步，「真是太離譜了！」

    藍白封殺總預算、財劃法覆議

    卓揆批：拖住國家進步太離譜

    「人民是頭家、台灣要團結，國家要安全，台灣要向前，台灣加油！」民進黨首場政策宣講氣氛熱烈，會場人潮擠爆水安宮會場、捷運站，外溢到文心路。

    會場並播放賴總統大選時助選影片，賴說「每次中國對台灣進行威脅時，國民黨的人都不斷批判政府，國民黨對得起經國先生嗎？對得起廣大的台灣人民嗎？」國民黨提名區域立委候選人仍緊抱著牛鬼蛇神，並且造謠抹黑攻擊，養網軍、創造假消息，台灣每次大選，中國一定介入，這次親中勢力復辟，等於是黑金王朝班師回朝。

    卓榮泰現場則強調，台灣在民進黨九年執政的經濟成績是亞洲四小龍第一名，「經濟愈好，政府顧人民」，今年編列總預算三兆一三二五億比去年多，新增二八○六億，包括興建公共建設、國防、健保、社宅等，一旦減去新增預算，等於是去年預算，被國民黨報復性、惡意凍刪預算後就比去年少；預算影響國家發展，國家不能停下來、慢下來。他呼籲人民做主人，最後並親自走下講台，一一跟到場民眾握手致意。

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