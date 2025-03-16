《彰化》 民進黨彰縣長人選傳徵召 黨部主委：會先協調

立委陳素月爭取下屆彰化縣長黨內提名，開始分送宣傳面紙盒。（民眾提供）

2025/03/16 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕國民黨籍彰化縣長王惠美即將兩屆任滿，民進黨內包括，立委黃秀芳、陳素月、彰化市長林世賢及前市長邱建富，都有實力爭奪大位，近來卻傳出彰化縣是艱困選區，將不辦初選，改採徵召方式推出人選。民進黨彰化縣黨部主委楊富鈞強調，這完全是謠傳。

外傳艱困選區不辦初選 楊富鈞：謠傳

楊富鈞指出，民進黨在二○一八年由魏明谷迎戰王惠美，二○二二年由黃秀芳對上王惠美，兩次選戰都相差九萬多票，但魏明谷約四十％選票，黃秀芳卻拿下約四十二％選票，顯示二黨間的票數差距正在縮小。面對明年縣長選戰，民進黨很有機會贏回彰化縣，目前也有四位黨內人士被看好。

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由選對小組討論確定初選或徵召

針對坊間的徵召傳聞，楊富鈞強調，這是謠傳，目前完全沒有聽說。民進黨在選戰前都會推出選對小組，選對小組尚未成立，無法確立初選或是徵召的方向，但無論是那種方式，都要先在黨內進行協調，一旦結果出爐，才會依照機制與流程來進行。

目前陳素月、林世賢勤跑基層，開始分送宣傳面紙盒。陳素月的面紙盒更直接印著「彰化縣長初選民調，唯一支持陳素月」，林世賢則是主打彰化市長的政績，強調第一名市長，榮獲國家七大獎。邱建富也分送濕紙巾來自我宣傳，黃秀芳則強調按照自己的步調來走，目前沒有印製爭取縣長提名的宣傳品計畫。

4黨內熱門人選 3人支持初選產生

陳素月強調，她支持初選來決定縣長提名人選，這樣比較公平，就算要徵召，也要經過協調；林世賢指出，一切尊重黨中央的決定，無論是初選或是徵召，都要持續努力與耕耘。邱建富表示，經由初選來決定人選，才能接地氣；黃秀芳也強調，有關縣長提名一事，希望進行初選來敲定。

彰化市長林世賢爭取下屆彰化縣長黨內提名，開始分送宣傳面紙盒。（民眾提供）

爭取下屆彰化縣長黨內提名，前任彰化市長邱建富也分送濕紙巾來自我宣傳。（邱建富提供）

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