黨中央抗罷規劃仍不明 台中藍委先組「自救隊」

國民黨立委羅廷瑋。（資料照）

2025/03/16 05:30

〔記者劉宛琳／台北報導〕民進黨昨在台中舉辦首場宣講，為罷免藍委潮加溫。國民黨雖已宣布啟動政策說明，尋求反制，但黨中央相關規劃仍未成形，內容方向不明；據指出，台中當地藍委早在罷免第一階段連署通過前就已組隊自救，另有藍委建議乾脆發動倒閣，避免遭到罷免案牽絆，反映藍委對罷免情勢的憂心。

有藍委建議乾脆倒閣

據了解，評估罷免選情較吃緊的台中立委羅廷瑋，與台中市長盧秀燕討論後，決定成立台中抗罷工作小組，在上個月十日召集部分台中立委在台北開便當會，會中決定要一人繳交卅萬元，預計運作半年，在黨中央有具體規劃前先組隊自救。

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盧秀燕定期與羅廷瑋、廖偉翔及黃健豪等台中藍委討論國政與罷免情況，年前也曾密集開會，所做的首波民調，確定大家都在安全範圍。但問題在於藍營支持者對罷免議題不感興趣，除了黨中央的組織動員外，還必須加強空戰催出不同意票。

台中藍委並打算延攬藍營執政縣市的優秀幕僚來打空戰，但仍待黨中央正式規劃出爐，再來思考要如何做議題搭配，因此該工作小組尚未運作。同樣，盧秀燕也還在觀望黨中央如何處理，未有進一步動作。

曾參與便當會的某台中藍委表示，大家當時確實有討論和思考如何抗罷，但還沒有具體的做法和內容，也還沒繳錢。

另方面，部分藍委不滿黨中央喊出「以罷制罷」卻沒作為，因此出現倒閣倡議。不過，傳出黨主席朱立倫不希望繼續討論倒閣，上週五的黨團大會上，黨團總召傅崐萁還在內部呼籲，大家不要跳進民進黨挖的坑，而且倒閣需要民眾黨同意，也有一定的難度和複雜度，就不用再談了！

但有藍委持不同意見，認為基層支持者對罷免反應較冷，造成反罷募款困難，而且還要被凌遲半年，「打兩個月倒閣改選比六個月後重選好」。只是倒閣還涉及黨對黨的關係，以及其他選區的藍委是否同意。

對於國民黨團將推動是否同意恢復軍事審判和反廢死兩項公投案，但有藍委質疑，公投真能有效反制大罷免嗎？能夠催出支持者投不同意罷免票嗎？

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