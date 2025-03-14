罷免羅廷瑋、廖偉翔 「冠軍帽」賣光光

民進黨市議員陳雅惠（左二）騎自行車力挺罷免。 （記者蘇金鳳攝）

2025/03/14 05:30

〔記者黃旭磊、歐素美、蘇金鳳／台中報導〕台中市六個罷免藍營立委的公民團體，正火速進行罷免第二階的連署行動，罷團強調，立委羅廷瑋被質疑「耍官威」，以及政治評論員溫朗東揭露羅以前事蹟，連署人數暴增、逼近六千件關卡，「為連署增添柴火」，羅廷瑋則強調，抹黑造謠不會讓台中進步；西屯區還有丈夫扶中風妻子，走到議員林祈烽服務處簽署，讓「展翅廢翔」志工與林祈烽紅了眼眶，廖偉翔則未回應。

丈夫扶中風妻子簽連署 志工紅眼眶

中市綠營議員陳雅惠昨天戴「台中罷免慧成宮」冠軍帽，穿上雨衣騎腳踏車宣傳罷免羅廷瑋，她說，罷團目標是收滿七萬份，議員鄭功進的辦公室主任鄭紹頡則是一家一家收連署書。

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綠營議員林祈烽表示，目睹高齡九十六歲老先生，親自來服務處連署，還勉勵志工一起守護台灣，感染更多民眾支持罷免。

針對罷免連署，羅廷瑋昨天說，不會因為困難而氣餒，會繼續做對的事；廖偉翔未回應。

中四選區罷免團體「展翅廢翔」，製作的「台中慧成宮」冠軍帽銷售一空，領銜領取二階連署書格式的杜承哲醫師表示，第二批帽子製作中。

罷團強調，「代售」冠軍帽的金流，由網紅四叉貓處理，收益將由「大隻雞慢啼有限公司」自行運用；四叉貓昨天說，感謝大家捧場，緊急跟廠商叫貨中。

罷免團體「中三拒瓔」，將「台中罷免慧成宮」的令旗及帽子拿到土地公廟過爐火，祈求罷免成功，土地公並應允賜聖杯，順利完成過火。

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