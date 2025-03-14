二階連署 「剷除黑芯」志工一對一教填寫

2025/03/14 05:30

〔記者何玉華／台北報導〕全台大罷免進入第二階段連署，推動罷免北市第七選區（信義、南松山）立委徐巧芯的「剷除黑芯」團隊，昨天分別在三個連署點展開，為避免民眾寫錯，志工幾乎一對一教學，寫簡體字、蓋手印、超出格線都不行，幾樓幾段也不能寫阿拉伯數字。發言人陳先生說，第二階段連署時間是六十天，預計安排四十天連署、留下廿天造冊，希望能在四月底前完成目標四萬八八八份連署書，高於二階門檻的二萬三四八二份，除確保二階會過，也是取「松信罷罷罷」的諧音梗。

簡體字、蓋手印、超出格線 都不行

「剷除黑芯」昨天上午在通化街夜市附近的嘉興街一四九號、中崙市場旁的八德路三段八十號進行連署，傍晚五點到晚上八點在虎林街一二○巷一五六號進行；雖然一早大雨滂沱，仍陸續有民眾前往站點連署，嘉興街站點一早上初估有三、四十份，還有不少民眾將空白連署書帶回去寫。

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陳先生說，現有八家友善店家，未來將增加到十家，志工目前約百人，持續招募中，希望有更多人報名；平日將以友善店家、友善平台、快閃活動等方式收集連署書，週六、日預計都會安排兩處連署站點，每天以七百五十份連署書的目標努力。

由於連署書資料填寫有規範，寫錯就作廢，志工幾乎都是一對一教學，提醒民眾依範本、看著身分證資料仔細填寫，一名利用中午休息來填寫的民眾，不是寫超出格外，就是因「劃掉」而非「圈選」區名而作廢，揉掉三張後才終於寫正確。

地址幾樓幾段 不能寫阿拉伯數字

志工表示，很多人容易寫錯，有製作常見錯誤提醒，例如寫簡體字、蓋手印、超出格線都不行，還有「艸」字頭的寫法也要注意分開寫，不能連在一起。志工提醒，連署姓名、身分證字號必須正楷填寫在格線內，出生年月要寫民國年，最常寫錯的則是數字，幾樓幾段必須用中文數字小寫，不能寫阿拉伯數字，若平常習慣草寫名字的民眾，須注意務必要寫正楷。

向來活躍在媒體的徐巧芯，近來低調許多；記者透過電話等方式想了解其對二階連署的看法，尚未取得回應。

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