罷免綠委死人連署多遭質疑 中選會：各市縣政府勾稽查對

中選會表示，往生者連署查對部分，是由各市縣政府戶政事所依法查對，均由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會。（記者李文馨攝）

2025/03/06 05:30

〔記者李文馨、施曉光／台北報導〕全國有卅二件國民黨立委罷免案進入二階連署，另有十二件民進黨立委罷免提議書未達門檻，且「死亡連署」總數超過千份。中選會昨表示，罷免案件查對是由各地地方選委會暨各市縣政府戶政事務所依法查對，且在「往生者連署」部分，都由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認。

中選會表示，罷免案件並非由中選會查對，各地選委會主委則由各市縣正副首長或秘書長兼任；中選會就各地查對結果審定。有人仍刻意捏造錯假訊息，並藉由網傳散布是中選會查對，核與現有法律規定、實務運作均有不符。

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中選會舉例，各界關心「往生者連署」的查對，是由各市縣政府戶政事務所依法查對，均由各該市縣政府依戶政系統勾稽查對確認，併入各地選委會查對結果回報中選會，請各界勿一再否定各地選委會暨各市縣政府戶政事務所依法行政辦理選務一事，更勿捏造選務錯假訊息，打擊全國各地依法行政之專任、兼職的選務文官。

罷免綠委不力 朱︰責任在我

由於藍營發動的罷免民進黨立委提議書皆未達門檻，逾千份「死亡連署」也都出自罷綠委團體的連署，已經在藍營內部出現國民黨中央推動不力的質疑聲音，國民黨主席朱立倫昨回應，整個罷免過程或有一些青年志工們努力，也許做得不令人滿意，但「責任都在我，不必怪任何青年志工」。

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