中市地政局長吳存金疑涉特別費案 綠營要求馬上停職

台中市地政局長吳存金疑涉特別費弊端，一百萬元交保。（記者蘇金鳳攝）

2025/03/03 05:30

〔記者蘇金鳳／台中報導〕台中市地政局長吳存金疑涉不實核銷首長特別費，遭檢調調查並以一百萬元交保，由於不到一個月前，前研考會主委劉彥澧才因涉請假參加德州撲克比賽而主動去職，對此民進黨議員陳淑華等人痛批盧秀燕市府管理出了問題，黨團總召王立任要求吳存金應馬上停職接受調查。

國民黨團書記長李中則表示，十年前特支費就因為歷史共業而特赦了大大小小官員七千五百人，現今再發生特別費問題，顯見特別費的申報還是有問題，應該要再次檢討。

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吳存金歷任台中藍綠四位市長，是盧秀燕市長政大的學姊，盧擔任市長後拔擢其擔任地政局長，不但處理業務嫻熟，因為資歷深，當議員攻擊盧秀燕賣地爭議及各項重劃業務時，也多主動捍衛政策，中捷發生事故時，她還特別被指定擔任中捷公司代理董事長，受倚重程度可見一斑。

不過，盧秀燕本屆市長任內，吳存金多次遭內部爆料檢舉，包括任用家人到市府相關單位任職，甚至被議員質疑，遭投訴到外歡唱請員工買單，都被吳存金強烈否認，強調一切合理合情合法，如今再傳涉特別費案，政界認為內部管理恐怕是冰凍三尺非一日之寒。

吳多次遭內部爆料檢舉

王立任認為，此案市府早就知道，至今沒有處理、沒有說明，毫無反應能力，根本就是想隱瞞事實，要求市府立刻對吳存金停職。

陳淑華表示，盧秀燕所用大官頻頻出包，有涉詐騙賭博爭議、有性騷案下台、有疑涉弊，顯見盧秀燕的執政能力、用人能力有必要嚴格檢驗，吳存金涉貪事件已發生六天，直到盧市府無法掩蓋才被爆出，吳存金的去留恐要看盧秀燕是否擔心自己被燒到來做觀察。

民進黨議員黃守達認為，吳存金相當受到盧秀燕的重用與信任，此次竟爆出特別費涉貪爭議，令人質疑市府內部是否存在更多管理問題的未爆彈，盧不能再用偵查不公開迴避責任，作為市府團隊的行政首長，必須向市民說明清楚，同黨議員曾朝榮及何文海也要求事關重大，市府應立即調查並說明。

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