罷綠未達標 王鴻薇點名黨部應負起責任

國民黨團書記長王鴻薇。（資料照）

2025/03/03 05:30

〔記者林欣漢／台北報導〕全國多地公民團體發起大罷免，中選會上週公布第一階段連署審查，十九件國民黨立委罷免案均通過，九件藍營推動的民進黨立委罷免案未達連署門檻。立法院國民黨團書記長王鴻薇直言，確實非常傷，外界檢討聲音很多，他們都聽到了，希望再給予一點空間，現在也不用自亂陣腳，應痛定思痛、深自檢討，黨部應負起責任，不要為失敗找藉口，要為成功找方法。

黨內：協助在地藍委防禦 凸顯政績

國民黨黨內人士則表示，反大罷免過程中，各地方藍營執政團隊會採取一致性作法，協助在地藍委防禦，凸顯政績。而藍營的不分區立委都有各自的責任區，希望不分區立委能多花點時間，到各自的責任區幫忙反罷免，包括說明黨的立場方向、立法院這會期藍營主推的民生法案，讓更多民眾了解狀況；罷免潮需要藍營團結面對、打團體戰。

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王鴻薇也身處通過第一階段被提議罷免的藍委之列，她坦言，這次一階連署，確實起步太晚，有黨籍高層認為不要太挑釁，導致這次起步太晚，也有一些疏漏。她希望黨內不要再有「不去罷免人家，人家就不會罷免我們」的想法，事實上人家根本不理睬。

王鴻薇表示，一階連署發生這些問題也好，就不會再有以為這些問題沒那麼嚴重的想法，希望不要再遮遮掩掩，不要再把事情都丟給青年朋友及第一線，「黨部應負起責任，不要再為失敗找藉口」。所剩的時間不多了，趁十天補件期努力蒐集連署書。

王鴻薇強調，執政黨發起惡罷，對國家發展、對人民生活都有不可挽回的嚴重傷害，她與在野黨立委們會堅持自己的崗位，不讓這些惡罷影響國家，會無畏惡罷，正面迎擊，一定會持續監督執政黨，還給國家安穩與安定的未來。

國民黨立委牛煦庭和廖偉翔均在通過第一階段被提議罷免的名單中，牛煦庭表示，雖然大罷免很荒唐，也不免令人感到疲憊，但自己始終相信選民的判斷，自己會照常工作、認真問政，公道自在人心，選民一定會做出最有智慧的決斷。

廖偉翔說，這一年自己的法案提案量高達六百件以上，是立法院前三名，首年為地方爭取預算更高達一百億元，成績有目共睹。面對民進黨煽動的惡意政治攻擊，他不畏懼、不妥協、不改初衷，會堅守崗位監督政府直到最後一刻。

國民黨立委林思銘也說，執政黨未能善盡執政責任，反而發動大罷免，試圖以此翻轉政局，這樣「選不贏就翻桌」的行為，嚴重破壞民主制度，國民黨要團結一致，加強與鄉親的溝通。

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