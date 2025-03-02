斷我海纜 多重化名停靠台韓港口 宏泰58是千面船 疑中國國企所有

涉嫌拖斷台澎三號海纜的多哥籍中國權宜輪「宏泰五十八」，證實是「千面船」有多重化名。（海巡署提供）

2025/03/02 05:30

〔記者方瑋立／台北報導〕日前涉嫌拖斷台澎三號海纜的西非多哥籍中國權宜輪「宏泰五十八」，經海委會證實是「千面船」，有多重化名。記者追查發現，「宏泰」或「宏大」等船名應為「靠港專用」，其船舶辨識號碼（IMO）之一更與中國籍「金龍三八九（JING LONG 389）」相同，而「金龍」輪二○○六年出廠後船東為中國國有企業「中遠海運」，並由「東莞市金龍航運」管理。

船舶辨識碼 與中籍金龍三八九相同

記者追查AIS（船舶自動識別系統）資料發現，「宏泰」輪去年九月起停靠高雄、安平、韓國釜山及基隆等港口，且都是進港前才開啟該AIS訊號。

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資料顯示，「宏泰五十八」名下有兩組不同的船舶識別碼（IMO）及水上行動業務識別號碼（MMSI），違反IMO不應隨船東、註冊國或名稱變更之規定，其中之一「8357069」更與坦尚尼亞籍「宏大八」、中國籍「金龍三八九」相同。

此外，「宏大」又有三組不同MMSI「分身」，疑似其「真身」中國籍「金龍三八九」自二○○六年出廠後，即為中國國企「中遠海運」所有，由東莞金龍航運公司管理，近年已無訊號。

案發前頻繁切換訊號 匿蹤行徑詭異

初步估計，「宏泰」輪至少已與六艘具不同MMSI、三國船籍的權宜輪糾纏不清，其中具三分身的「宏大」輪，最近一次於今年二月二日進入安平港。

這艘「身世成謎」的中國權宜輪，在案發前頻繁開關或切換AIS訊號，行徑較今年一月初肇事逃逸的「順興三十九」更為詭異。台南地檢署日前聲押中國籍王姓船長獲准，全力偵辦中。

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