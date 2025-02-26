黑名單貨輪肇事 當場逮到 中國權宜輪斷纜 海巡押返

海巡登上「宏泰58」蒐證，偵訊船長等8名中國籍船員，移送台南地檢署偵辦。（海巡署提供）

2025/02/26 05:30

〔記者邱俊福／台北報導〕又發生中國權宜輪船涉嫌拖斷我海纜事件！具有中資背景的多哥籍（西非國家）「宏泰58」輪船，昨晨涉嫌拖斷台澎第三海纜，當時我海巡人員正在附近海域執行驅離任務，據報立即以現行犯攔停，並將其押返台南安平港，將於登檢蒐證與對船長等八名中國籍船員偵訊後，依違反電信管理法移送台南地檢署偵辦。

宏泰58列威脅船舶 全船皆中籍

「宏泰58」名列航港局的五十二艘中國權宜船黑名單之中，屬於「中度威脅船舶」之一，其船長、輪機長等八名船員皆是中國籍；據悉，當中有兩人曾持假證件欲入境被查獲過。

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海巡署表示，本月廿二日晚上七時十分許至昨凌晨三時許，「宏」輪在將軍漁港西北方六浬（台澎第三海纜線北方○．五浬）滯留，海巡全程監控，通報安平港信號台向「宏」輪廣播七次，均未獲回應。昨凌晨二時卅分許，台南海巡隊海巡艇對下錨滯留的「宏」輪實施廣播驅離，該輪船半小時後開始往西北方航離。

不久，海巡署接獲中華電信通報「台澎三號」海纜疑遭外力破壞，海巡人員立即攔停涉嫌重大的「宏」輪，因舷差過大且海象不佳無法登檢，再加派旗津艦、一百噸級巡防艇增援。

海巡署協調航港局提供安平港停泊碼頭後，「宏」輪一開始非常配合，不料駛至港外時，「宏」輪突然反悔，不願配合，經四名海巡人員強行登檢，才成功將船押返。

海巡署強調，海底電纜斷纜原因屬人為故意破壞或單純意外，尚待調查釐清，因該船為中國權宜輪，不排除為中國灰色地帶侵擾行動，將配合檢方偵辦調查，全力釐清事實真相。

多哥籍「宏泰58」輪船（右上方）昨晨涉嫌拖斷台澎第三海纜，海巡人員發現輪船下錨，以廣播驅離，剛好接獲海纜遭破壞通報，立即以現行犯攔停，並將其押返台南安平港。（海巡署提供）

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