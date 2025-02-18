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    中國統戰擴及台派僑團 從高階幹部下手

    中國長年試圖透過接觸我國海外僑團，進行統戰。（路透社檔案照）

    中國長年試圖透過接觸我國海外僑團，進行統戰。（路透社檔案照）

    2025/02/18 05:30

    〔記者黃靖媗／台北報導〕中國長年試圖透過接觸我國海外僑團，進行統戰。僑委會委員長徐佳青指出，中國如今不只接觸立場偏藍的僑團，也逐漸開始接觸海外立場偏台派的僑團；立委分析，中國喜歡藉由「原子化台灣」的策略分裂群體，之後會更容易攻擊、籠絡個別僑團。

    徐佳青表示，中國以前多會接觸立場偏藍營的僑團，試圖統戰，如今中方知道台灣民主化已經生根，且我國親中社團在海外活動漸趨萎縮，接觸對象逐漸跨足各地的台派僑團「台灣同鄉會」，並針對各個僑團的榮譽職或高階幹部下手。

    徐佳青舉例，中方去年十二月便曾邀請「澳洲台灣同鄉會」參加於澳洲當地舉辦的春節聯誼晚會，「只要有一個人出席，就會變成它（中共）的樣板」；不過，大部分的僑團幹部對統戰多少有些了解，會主動向當地代表處、駐處通報，代表處與駐處接獲通報後，也會特別提醒僑胞若出席可能會被中方操作成統戰宣傳樣板，希望僑胞儘量不要出席。

    徐佳青說，無論僑胞在台的政治立場為何，在外都有國家意識並忠於國家，最後僑團皆無人出席中共活動。

    民進黨立委王定宇表示，中國多年來對台灣僑界的接觸從未間斷，會透過舉辦春酒、歲末辭歲、中秋等活動與僑界接觸。

    王定宇分析，中國長年藉活動與僑界接觸有幾個目的，分別為藉由與僑胞合影，形塑僑胞對台灣失去信心的假象，分化僑界與國家的關係，或是藉由邀請僑胞赴中旅遊，在旅途中以利誘統戰，試圖慢慢增加親共僑胞的比例。

    針對中共近期較常接觸台灣同鄉會等台派僑團的現象，王定宇指出，中國喜歡藉由「原子化台灣」的策略分裂群體，之後會更容易攻擊、籠絡個別僑團。

    他說，接觸不同僑團是中共長年在做的業務，且中共有拉攏僑團的績效指標，不僅拉攏華僑、台僑，以及親台的台灣同鄉會，過去甚至也接觸僑委會駐巴拉圭的僑務人員。

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