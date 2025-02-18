僑委會推產學專班 中國偷仿效

廣西南寧成立中國—東盟「中文+職業教育」聯盟，與一帶一路掛勾，帶有政治宣傳目的。（取自網路）

2025/02/18 05:30

〔記者黃靖媗／台北報導〕僑委會自二○一四年起推動「3+4產學攜手合作僑生專班」，如今邁入第十一年。僑委會委員長徐佳青受訪表示，她近期觀察中方效法僑委會作法，在廣西南寧成立中國—東盟「中文+職業教育」聯盟；但她也強調，我方的產學專班已推動多年，有穩定的運作模式，與中共由上而下投放資源的作法不同，且中國推動產學專班與一帶一路掛勾，帶有政治宣傳目的，她不擔心中方跟進會對我國造成衝擊。

徐佳青：今年報名人數估破萬

徐佳青說明，僑委會「3+4產學攜手合作僑生專班」，第一年僅收兩百多名學生，到了疫情後的二○二二年，產學專班一年招生多達兩千人，去年更招收逾六千人，今年預估報名人數破萬；近期她發現有中國媒體撰文鉅細靡遺地分析僑委會推動的產學專班與華語文教育，並將相關計畫貼上「台獨」標籤。

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徐佳青表示，我國辦理產學專班，都以軟性模式推動，能夠真正與業界合作，從「產」出發，學生除了在學校就讀，也能到台灣優勢的企業中實習，並領取企業發放的實習津貼，讓學生的實務專業與知識學習一併進步，政府僅會補貼部分學校的學費；中國推動產學專班則主打「共商、共建、共用」，並與一帶一路掛勾，帶有政治宣傳目的，就像過去的「孔子學校」一樣，屬於大外宣政治宣傳工具。

面對中國也開始採用產學專班的方式，試圖擴大影響力。徐佳青開玩笑地說，「謝謝它（中國）又來肯定我們了」，中國開始模仿，讓她知道僑委會做的事情確實有符合評估效果，達到目標，也代表僑委會目前推動的策略有成效，才會受到中方注意，未來僑委會將持續關注中方策略。

另一方面，徐也指出，中國國家主席習近平在二○二三年APEC場邊與美國時任總統拜登會晤後說，將在未來五年邀請五萬美國青少年赴中交流，這是在模仿僑委會已經舉辦廿年的海外青年英語服務營，試圖仿效僑委會培訓第二代、第三代僑民的做法，影響下個世代的美國年輕人。

徐佳青說，她並不擔心受到中方政策衝擊，僑委會在產學專班及僑團經營上，都不同於中國是從中央投放資源，僅扮演輔助的角色，且僑委會與中國的客源並不相同，沒有想要與中國競爭。

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