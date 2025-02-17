為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    綠委籲黨中央 應積極協助罷團

    對於遭到惡罷，吳思瑤認為，應以法律戰為優先，並收集進一步證據。（資料照）

    對於遭到惡罷，吳思瑤認為，應以法律戰為優先，並收集進一步證據。（資料照）

    2025/02/17 05:30

    〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免行動如火如荼展開，總統兼民進黨主席賴清德擬於廿三日與黨籍立委餐敘，除交換意見之外，也替遭國民黨「惡罷」的立委打氣。對於中央黨部所扮演的角色，新北市三重區立委李坤城認為，黨中央應積極協助公民團體，對於遭惡罷的委員，則應尊重區域立委要熱戰或冷處理的應對方式，難以一體適用。

    國民黨為反制民團大罷免浪潮，也劍指民進黨立委「以罷制罷」。相較於國民黨有三十三位立委的第一階段罷免提議書已送達中選會，民進黨部分也有十六位立委送件，包括：吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、王美惠、林俊憲、王定宇、黃捷、許智傑、伍麗華、陳瑩。

    遭惡罷綠委冷或熱戰應對

    尊重個別委員 難一體適用

    對於黨中央的協助，吳思瑤認為，應以法律戰為優先，並收集進一步證據。因為各地顯現出來的，只要是罷民進黨立委的，都有同樣的狀況，就是幾乎沒有設攤，或是快閃設攤，卻可神奇的達標，所以造假的成分相當高。

    「所以這絕對是眼前的當務之急。」吳思瑤說，如果前端法律戰就確認其罷免連署造假，當然就沒有後面階段的事情。然而，若不幸連第二階段連署都達標了，最後要進入投票，那絕對就是黨中央要下來幫忙大家，一起做防禦，反罷免、反惡罷的宣傳，最終是全黨都要動起來的，就像過去輔選一樣。

    先處理一階連署造假法律戰

    吳思瑤指出，應先處理第一階段的法律戰還有輿論戰，很多不實的抹黑、攻擊，這部分都需要黨中央協防。

    李坤城則認為，因為各個委員情況不一樣，黨中央就是採取因地制宜的方式，有的委員要熱戰、有的要冷戰，就他目前為止所聽到的，不隨國民黨「惡罷」團體起舞的比較多，因為他們被罷沒理由，只是因為有人要罷國民黨立委，就被拿出來罷，所以傾向冷處理的立委會比較多。

    「像我也是傾向冷處理。」李坤城說，他是因為抓到對方造假，所以去提告，除此之外，他不想理會對方，「因為他們根本是假的，理會只是給他們舞台。」。

    民進黨立委賴瑞隆說，過去有慣例，開議前總統會邀黨籍立委聚聚，除交換意見，也替委員打氣，特別是這屆立院遭遇到有史以來素質最差的立委，期盼藍白能省思改變以回應人民期待，不管是總預算或法案等，讓台灣能夠穩健地往前走。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播