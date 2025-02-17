綠委籲黨中央 應積極協助罷團

對於遭到惡罷，吳思瑤認為，應以法律戰為優先，並收集進一步證據。（資料照）

2025/02/17 05:30

〔記者謝君臨／台北報導〕全台大罷免行動如火如荼展開，總統兼民進黨主席賴清德擬於廿三日與黨籍立委餐敘，除交換意見之外，也替遭國民黨「惡罷」的立委打氣。對於中央黨部所扮演的角色，新北市三重區立委李坤城認為，黨中央應積極協助公民團體，對於遭惡罷的委員，則應尊重區域立委要熱戰或冷處理的應對方式，難以一體適用。

國民黨為反制民團大罷免浪潮，也劍指民進黨立委「以罷制罷」。相較於國民黨有三十三位立委的第一階段罷免提議書已送達中選會，民進黨部分也有十六位立委送件，包括：吳思瑤、吳沛憶、李坤城、蘇巧慧、張宏陸、吳琪銘、蔡其昌、何欣純、陳冠廷、王美惠、林俊憲、王定宇、黃捷、許智傑、伍麗華、陳瑩。

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遭惡罷綠委冷或熱戰應對

尊重個別委員 難一體適用

對於黨中央的協助，吳思瑤認為，應以法律戰為優先，並收集進一步證據。因為各地顯現出來的，只要是罷民進黨立委的，都有同樣的狀況，就是幾乎沒有設攤，或是快閃設攤，卻可神奇的達標，所以造假的成分相當高。

「所以這絕對是眼前的當務之急。」吳思瑤說，如果前端法律戰就確認其罷免連署造假，當然就沒有後面階段的事情。然而，若不幸連第二階段連署都達標了，最後要進入投票，那絕對就是黨中央要下來幫忙大家，一起做防禦，反罷免、反惡罷的宣傳，最終是全黨都要動起來的，就像過去輔選一樣。

先處理一階連署造假法律戰

吳思瑤指出，應先處理第一階段的法律戰還有輿論戰，很多不實的抹黑、攻擊，這部分都需要黨中央協防。

李坤城則認為，因為各個委員情況不一樣，黨中央就是採取因地制宜的方式，有的委員要熱戰、有的要冷戰，就他目前為止所聽到的，不隨國民黨「惡罷」團體起舞的比較多，因為他們被罷沒理由，只是因為有人要罷國民黨立委，就被拿出來罷，所以傾向冷處理的立委會比較多。

「像我也是傾向冷處理。」李坤城說，他是因為抓到對方造假，所以去提告，除此之外，他不想理會對方，「因為他們根本是假的，理會只是給他們舞台。」。

民進黨立委賴瑞隆說，過去有慣例，開議前總統會邀黨籍立委聚聚，除交換意見，也替委員打氣，特別是這屆立院遭遇到有史以來素質最差的立委，期盼藍白能省思改變以回應人民期待，不管是總預算或法案等，讓台灣能夠穩健地往前走。

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